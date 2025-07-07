Земля ускоряет вращение: самые короткие дни 2025 года будут уже этим летом

В 2025 году Земля снова удивит нас своим ускорением. По прогнозам ученых, три дня этого лета – 9 и 22 июля, а также 5 августа – станут самыми короткими в году из-за влияния Луны и внутренних процессов планеты.

Этим летом наша планета в очередной раз продемонстрирует, что ее вращение – не постоянная величина. Исследователи из Международной службы вращения Земли и систем отсчета (IERS) определили даты, когда продолжительность суток сократится на миллисекунды, рассказывает 24 Канал.

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Что происходит с Землей?

По данным ученых, хотя Земля в среднем делает полный оборот за 86 400 секунд, этот показатель колеблется на 1-2 миллисекунды ежедневно. До 2020 года продолжительность суток редко сокращалась более чем на 1 миллисекунду, но последние пять лет демонстрируют тенденцию к ускорению – иногда до 1,5 миллисекунды.

В 2025 году эта тенденция сохраняется, и три дня – 9 июля, 22 июля и 5 августа – станут самыми короткими, когда продолжительность суток может сократиться примерно на 1,51 миллисекунду. Это связано с отдалением Луны от экватора, что влияет на скорость вращения планеты.

Интересно, что общая историческая тенденция вращения Земли – это замедление. Во времена динозавров сутки длились всего 23 часа, а через 200 миллионов лет она может достичь 25 часов. Однако краткосрочные колебания, например этим летом, вызывают удивление среди ученых. Например, рекорд самого короткого дня был зафиксирован 5 июля 2024 года, когда сутки сократились на 1,66 миллисекунды. Нынешние прогнозы могут быть превзойдены, если фактические измерения покажут еще большее ускорение.

Причины такого ускорения остаются загадкой. Некоторые ученые считают, что это может быть связано с внутренними процессами планеты, ведь модели океанов и атмосферы не объясняют такого значительного ускорения.

В то же время на вращение влияют и внешние факторы: землетрясения, вулканы, гравитация Луны и даже человеческая деятельность. А тем временем инновационный телескоп Веры Рубин показал первые изображения Вселенной и они завораживают деталями. Измерения были проведены в рамках проекта "Наследие пространства и времени", который должен составить карту 20 миллиардов галактик и выявить 90 000 новых околоземных астероидов, а объем данных за 10 лет достигнет 500 петабайт.