Google показал самые популярные поисковые запросы по всему миру – Украина в топе
8 декабря 2022, 11:29Читати новину українською
Источник:Google
Компания Google в конце года публикует список самых популярных поисковых запросов. В свежем рейтинге можно проследить самые громкие события 2022-го.
Для сравнения, в прошлом году одними из самых популярных новостных запросов стали вакцины против COVID-19, события в Афганистане и криптовалюта Dogecoin. На первом месте среди телешоу оказалась "Игра в кальмара".
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Самые популярные в 2022 году
- Самым популярным запросом в целом стала игра Wordle, в которой нужно угадывать слова.
- Среди новостной тематики лидирует Украина, опередив смерть Елизаветы II, результаты выборов и оспу обезьян.
- Самым популярным человеком стал Джонни Депп, выигравший суд против Эмбер Герд. Последняя, к слову, оказалась на третьем месте рейтинга. Второе место досталось Виллу Смитту, ударившему комика Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар". Четвертым чаще всего гуглили российского диктатора Путина.
- Среди фильмов пользователям были самыми интересными новый "Тор: любовь и гром", "Черный Адам", Top Gun и "Бэтмен".
- На первом месте среди телешоу оказалась "Эйфория". Второе место забрал "Дом дракона".
Самым популярным местом у пользователей Google Maps оказался Букингемский дворец. За ним – Биг-Бен и пирамида Хеопса.Напомним, Google готовит важное обновление для своего поисковика. Компания постепенно добавляет бесконечную прокрутку к результатам. Теперь вам не нужно будет переключаться на следующую страницу – достаточно будет просто пролистывать вниз и система сама будет добавлять новые найденные ссылки. Обновления уже развернули для англоязычных пользователей в США.