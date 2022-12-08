Google показал самые популярные поисковые запросы по всему миру – Украина в топе

Компания Google в конце года публикует список самых популярных поисковых запросов. В свежем рейтинге можно проследить самые громкие события 2022-го.

Для сравнения, в прошлом году одними из самых популярных новостных запросов стали вакцины против COVID-19, события в Афганистане и криптовалюта Dogecoin. На первом месте среди телешоу оказалась "Игра в кальмара".

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Самые популярные в 2022 году

Самым популярным запросом в целом стала игра Wordle , в которой нужно угадывать слова.

, в которой нужно угадывать слова. Среди новостной тематики лидирует Украина , опередив смерть Елизаветы II, результаты выборов и оспу обезьян.

, опередив смерть Елизаветы II, результаты выборов и оспу обезьян. Самым популярным человеком стал Джонни Депп , выигравший суд против Эмбер Герд. Последняя, к слову, оказалась на третьем месте рейтинга. Второе место досталось Виллу Смитту, ударившему комика Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар". Четвертым чаще всего гуглили российского диктатора Путина.

, выигравший суд против Эмбер Герд. Последняя, к слову, оказалась на третьем месте рейтинга. Второе место досталось Виллу Смитту, ударившему комика Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар". Четвертым чаще всего гуглили российского диктатора Путина. Среди фильмов пользователям были самыми интересными новый " Тор: любовь и гром" , "Черный Адам", Top Gun и "Бэтмен".

, "Черный Адам", Top Gun и "Бэтмен". На первом месте среди телешоу оказалась "Эйфория". Второе место забрал "Дом дракона".

Самым популярным местом у пользователей Google Maps оказался Букингемский дворец. За ним – Биг-Бен и пирамида Хеопса.