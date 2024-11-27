Ученые создали самые тонкие спагетти в мире, но лучше их не есть

Ученые показали фотографии самых тонких спагетти в мире. Диаметр каждого отдельного волокна составляет всего 372 нанометра, что примерно в 200 раз тоньше человеческого волоса. Но если вам захотелось попробовать это уникальное блюдо, как будто специально созданное для ресторанов высокой кухни, то лучше не спешите, ведь в рецепте не только съедобные ингредиенты.

Очень тонко

За изготовлением спагетти стоят ученые из Университетского колледжа Лондона. Они предупреждают, что в составе вместо воды содержится муравьиная кислота. Технически эти микроскопические макароны можно съесть, ведь концентрация кислоты здесь просто мизерная и не вызовет ожогов сливовой оболочки, но этот комок настолько маленький, что даже незаметен, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Vice.

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Кроме того, сделали их совсем не для потребления, а с важной научной целью. Это часть исследования, посвященного созданию ультратонких волокон для медицинского применения, например, для регенерации тканей.

Нити спагетти, настолько тонкие, что их можно увидеть только в электронный микроскоп, были созданы с помощью метода, который называется электроспиннинг:

Процесс заключается в подаче высокого напряжения на жидкий раствор, движущийся через иглу.

Это приводит к тому, что игла выбрасывает чрезвычайно тонкую нить, изготовленную из жидкого раствора.

Когда эта нить попадает на коллектор, она растягивается и проносится воздухом, высушивая нановолокна от лишней жидкости.

В результате получается кучка спагетти, таких маленьких и тоненьких, что вы не увидите их, даже если они упадут прямо перед вашими глазами вам на тарелку.

Чрезвычайно крошечные макароны были сделаны из муки, как обычно. Однако вместо воды, как уже упоминалось, исследователи использовали муравьиную кислоту. Она обычно используется как пищевая добавка, но также встречается при укусах пчел и муравьев, поэтому может вызвать раздражение кожи и ощущение жжения.

Ученые использовали муравьиную кислоту, поскольку крахмал в муке состоит из большого количества спиралей. Муравьиная кислота разбивает эти спирали, а также помогает быстрее испарять жидкость, что способствует процессу сушки.

В результате получается настолько крошечная паста, что ее можно описать лишь как "нанопаста". При варке она мгновенно переваривается. Наномакароны настолько тонкие, что они в 1 000 раз тоньше предыдущего рекордсмена по производству самых тонких макарон в мире, Su filindeu, которую вручную изготавливает на Сардинии одна семья.