Блогеры создали двухметровую рабочую копию iPhone 15 Pro Max и попали в Книгу рекордов Гиннеса

YouTube-блогеры Мэтью Перкинс и Арун Майни создали массивную, полностью функциональную копию iPhone 15 Pro Max, поражающую своим инженерным мастерством. Гигантский смартфон высотой 1,82 метра и весом почти 200 килограммов заслужил место в Книге рекордов Гиннеса как самая большая рабочая копия iPhone из всех когда-либо созданных.

Блогеры тщательно работали над созданием огромной копии, начиная с модифицированного 88-дюймового OLED-телевизора LG Signature, который служил сенсорным дисплеем.

Смотрите также Apple сегодня покажет iPhone 16: где и когда смотреть презентацию It's Glowtime

Создатели устройства также применили специальную сенсорную пленку, чтобы реализовать интерфейс, реагирующий на прикосновения. Но на этом вызов не закончился, поскольку им пришлось вмонтировать в конструкцию увеличенные версии основных компонентов iPhone, включая камеры, динамики и кнопки.

Как делали 2-метровый iPhone 15: смотрите видео

Чтобы обеспечить стабильность конструкции, они создали алюминиевую раму с дополнительной поддержкой. Для системы камер Перкинс выбрал высококачественное фотооборудование, интегрировав камеры Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4, чтобы имитировать функциональность телеобъектива iPhone. Все это было установлено на специальной подставке с колесами, что облегчило перемещение тяжелого устройства.

Единственным камнем преткновения, который помешал реализовать полноценную копию iPhone 15, стала операционная система iOS. Как известно, она имеет закрытый исходный код, поэтому модифицировать ее создатели гигантского смартфона не могли.

Вместо нее блогеры использовали Bliss OS, операционную систему на базе Android, которая имитирует домашний экран и пользовательский интерфейс iPhone. Несмотря на это ограничение, реплика смогла выполнять многие функции оригинального iPhone, таких как совершение покупок, отправка сообщений и видеозвонки.

Смотрите также iPhone 16 уже близко: вот все самое важное, что вам нужно знать о новом смартфоне Apple

Проект обошелся создателям примерно в 70 000 долларов и продемонстрировал их изобретательность. Двухметровая копия iPhone 15 Pro Max не только поразила зрителей, но и установила новый мировой рекорд по своим размерам и функциональности.