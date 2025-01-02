Свежий рейтинг браузеров показывает рост Microsoft Edge в 2024 году

В начале нового года все еще продолжается подведение итогов предыдущего. На этот раз очередь дошла до традиционного рейтинга популярности браузеров. Google Chrome до сих пор король рынка как на мобильных, так и на десктопных платформах. Но его доля изменилась, как и его ближайшего конкурента.

Какой браузер был самым популярным в 2024 году

Согласно свежей статистике, Google Chrome увеличил свою рыночную долю в декабре 2024 года. Браузер, который Министерство юстиции США хочет отделить от Google, выбрали 66,88% пользователей. За последний месяц это число выросло на 0,5 процентных пункта и на 1,65 пункта в годовом исчислении (по сравнению с декабрем 2023 года), сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin. Такая огромная доля рынка оставляет большой разрыв между первым и вторым местом.

Смотрите также OpenAI создает собственный браузер, который по-новому раскроет искусственный интеллект

Microsoft Edge ближайший к Google Chrome, но ему еще очень далеко до лидера этого рейтинга. В декабре 2024 года Edge поднялся с 12,87% до 13,21% (+0,34 пункта). Рост в годовом исчислении составляет 2,31 пункта.

(+0,34 пункта). Рост в годовом исчислении составляет 2,31 пункта. Safari от Apple занимает третье место, что является большим достижением, учитывая, что это единственный браузер, который не доступен на Windows. По данным статистики, сейчас Safari занимает 8,49% рынка десктопных браузеров (-0,64 пункта).

(-0,64 пункта). Firefox занимает четвертое место с 6,14% (-0,3 пункта).

(-0,3 пункта). Opera – пятое место с 2,74% (-0,07 пункта).

Доминирующая позиция Google на рынке браузеров и поисковых систем вскоре может быть разрушена, поскольку Министерство юстиции США недавно подало иск в суд, требуя от компании выделить свой браузер или даже продать его конкурентам, чтобы устранить монополию компании на рынке поисковых систем. Хотя существуют аргументы, что такое изменение может принести больше выбора и инноваций на рынок, Google утверждает, что продажа браузера, запущенного в 2008 году, повредит технологическому лидерству Америки и поставит под угрозу пользователей и их данные.

Несмотря на относительно небольшую долю рынка, Microsoft также может оказаться под ударом со своим браузером Edge. Производители браузеров и адвокационные группы недавно направили письмо в Европейскую Комиссию с просьбой подчинить Edge правилам DMA и обозначить Microsoft как компанию, наносящую вред другим своими хищническими практиками.