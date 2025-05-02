У зонда "Психея" возникла аварийная остановка двигателей – в NASA пока не знают причин

Космический зонд Psyche, который NASA запустила к металлическому астероиду, 1 апреля аварийно выключил главные маршевые двигатели. Об инциденте стало известно только на днях, хотя сам сбой произошел еще в начале месяца. В NASA отмечают, что ситуация пока некритична, однако после середины июня проблема может поставить под угрозу всю миссию.

Запуск Psyche с самого начала не был гладким. Из-за слабой координации команд разработчиков старт аппарата отложили на год, напоминает 24 Канал.

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Еще до предстартовой проверки на испытательном стенде обнаружили ошибку в программном обеспечении, которую пришлось срочно исправлять. В октябре 2023 года зонд все же отправили к цели – обломка протопланеты с металлическим ядром.

После удачного запуска аппарат прошел проверку оборудования уже в космосе, в частности провел самую отдаленную лазерную передачу данных на Землю – отправил видео с изображением тюленя из точки, расположенной далеко за орбитой Марса. Этот опыт может пригодиться при создании систем связи с будущими марсианскими колониями.

Однако 1 апреля команда миссии зафиксировала серьезный сбой: в топливной системе, которая использует ксенон, упало давление. Это привело к автоматическому выключению плазменных двигателей, работающих на эффекте Холла. Хотя пока в NASA заметили, что не считают ситуацию критической, именно с середины июня изменения в траектории полета могут повлиять на дальнейшую судьбу миссии. Поэтому инженеры активно изучают проблему и ищут пути ее устранения.

Силовую установку Psyche разработала американская компания Maxar Space Systems – она же отвечает за двигатели для лунной станции Gateway в рамках программы Artemis. Как отмечает производитель, система имеет резервные каналы подачи топлива, что теоретически позволяет восстановить работу двигателей.