Запуск Psyche з самого початку не був гладким. Через слабку координацію команд розробників старт апарата відклали на рік, нагадує 24 Канал.

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Ще до передстартової перевірки на випробувальному стенді виявили помилку в програмному забезпеченні, яку довелося терміново виправляти. У жовтні 2023 року зонд усе ж відправили до мети – уламка протопланети з металевим ядром.

Після вдалого запуску апарат пройшов перевірку обладнання вже в космосі, зокрема провів найвіддаленішу лазерну передачу даних на Землю – відправив відео із зображенням тюленя з точки, що розташована далеко за орбітою Марса. Цей досвід може стати у пригоді під час створення систем зв’язку з майбутніми марсіанськими колоніями.

Однак 1 квітня команда місії зафіксувала серйозний збій: у паливній системі, яка використовує ксенон, впав тиск. Це призвело до автоматичного вимкнення плазмових двигунів, що працюють на ефекті Холла. Хоча наразі у NASA зауважили, що не вважають ситуацію критичною, саме з середини червня зміни в траєкторії польоту можуть вплинути на подальшу долю місії. Тому інженери активно вивчають проблему та шукають шляхи її усунення.

Силову установку Psyche розробила американська компанія Maxar Space Systems – вона ж відповідає за двигуни для місячної станції Gateway у рамках програми Artemis. Як зазначає виробник, система має резервні канали подачі палива, що теоретично дозволяє відновити роботу двигунів.

До речі, нещодавно в NASSA розповіли, що хочуть створити найточнішу карту гравітації Землі завдяки першому космічному квантовому сенсору.