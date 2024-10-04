Массовые сбои в телеграме: в компании назвали неожиданную причину проблем

Недавно в мессенджере телеграм произошел масштабный сбой. В компании заявили, что причиной этому стали события на Ближнем Востоке.

Сейчас все сбои в работе мессенджера устранены. Об этом сообщила пресс-служба Telegram.

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Какова причина сбоев в работе телеграма

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, телеграмм испытал беспрецедентные нагрузки,

– говорится в сообщении.

Поэтому, в течение нескольких последних дней некоторые пользователи могли сталкиваться с временными сбоями в соединении и проблемами с доступом к медиа.

"Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и сейчас все проблемы полностью решены. Приносим извинения за временные неудобства", – резюмировали в пресс-службе мессенджера.

Напомним, что 3 октября в телеграмме произошел масштабный сбой, который коснулся миллионов пользователей. В частности, они жаловались на медленную отправку сообщений, медленную загрузку медиафайлов и имели проблемы с обновлением страниц.