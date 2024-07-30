Google Chrome "потерял" пароли 15 миллионов пользователей Windows из-за сбоя

Временный баг Google Chrome заблокировал доступ к сохраненным паролям для миллионов пользователей Windows. Проблема, которая длилась около 18 часов, затронула тех, кто использует версию браузера 127.

Компания Google объяснила сбой, который произошел 24 июля, "изменением поведения продукта без надлежащей защиты функций". Это изменение привело к тому, что пользователи не смогли найти и сохранить пароли.

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По данным Forbes, проблема затронула около 2% пользователей Chrome 127 на Windows, то есть примерно 15 миллионов человек. Однако, учитывая, что Chrome используют более 3 миллиардов людей во всем мире, реальное количество пострадавших пользователей может быть еще выше.

Временное исправление, предоставленное Google, требовало от пользователей запускать браузер через командную строку с пометкой "enable-features=SkipUndecryptablePasswords", что многие считали неудобным.

Тем не менее, Google отреагировал быстро, выпустив полное исправление ошибки уже 25 июля. Пользователям нужно было лишь перезапустить свои браузеры, чтобы применить обновление.

В своем заявлении Google извинилась за причиненные неудобства и порекомендовала пользователям, которые столкнулись с проблемами, обратиться в службу поддержки Google Workspace за дальнейшей помощью.