В России произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов: в чем причина

В России произошел масштабный сбой в работе ряда интернет-сервисов. В частности, сбой случился в работе приложений банков, служб доставки и операторов связи.

Об этом сообщают в российских телеграм-каналах со ссылкой на Роскомнадзор, пишет 24 Канал.

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Сбой в интернет-сервисах в России

Роскомнадзор: в работе приложений банков, служб доставки и операторов связи массовый сбой,

– говорится в сообщении российского телеграм-канала.

Соответствующую информацию там опубликовали вечером 29 ноября.

Там отметили, что предварительной причиной являются неполадки со стороны облачного сервиса, которым пользуются все недоступные приложения. В частности, эту информацию указали со ссылкой на центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

В паблике отметили, что ранее в "Яндексе" заявили одному из изданий, что сбой работы приложений доставки из ресторанов связан с проблемами с сетевой связностью в облачном сервисе Yandex Cloud.



В России произошел масштабный сбой / Фото из российского телеграм-канала