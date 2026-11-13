Сервисы Microsoft не работали всю ночь и по-прежнему недоступны

Что случилось с Outlook и всей подпиской Microsoft 365

Сбой начался в конце дня 12 ноября. Сначала Microsoft сообщила о проблемах в Северной и Южной Америке, а затем признала, что они охватили "любой регион". Спустя почти 12 часов после начала компания до сих пор не восстановила работу сервисов, пишет Android Authority.

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На Downdetector зафиксировали более 103 тысяч жалоб на Outlook, а затем их стало еще больше. Помимо почты, не работают Teams, SharePoint, Copilot 365 и система безопасности Defender XDR. Также недоступны OneDrive, OneNote, Microsoft To Do и веб-версия Microsoft 365.

Даже сама страница статуса загружалась так медленно, что проверить состояние сервисов было сложно. Админцентр Microsoft тоже не открывался, поэтому компания публиковала обновления в X.

По состоянию на утро 13 ноября ничего не изменилось, а местами стало еще хуже. Например, если еще вчера вечером OneDrive загружал некоторые файлы, пока другие были недоступны, то сегодня сервис вообще не открывается.

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Что говорят в Microsoft о причине

Сначала компания объяснила, что часть ее инфраструктуры подверглась "повышенной нагрузке", поэтому она перераспределяет трафик между своими серверами по всему миру. Впоследствии уточнила, что причина не в росте трафика.

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Повышенная нагрузка вызвана не общим ростом трафика, а тем, что большое количество серверов неожиданно стало недоступным, из-за чего нагрузка перекладывается на остальную инфраструктуру– прокомментировали в Microsoft.

Почему эти серверы вышли из строя, компания не объяснила. На всякий случай она приостановила все развертывания и изменения конфигурации и проверяет, не связаны ли они с инцидентом.

Что уже сделала компания

Из-за перераспределения трафика инженеры заметили резкий рост исходящих вызовов от сервисов маршрутизации к бэкенд-серверам. Сейчас они ищут первопричину этого всплеска. Для снижения нагрузки компания увеличивает количество виртуальных машин. Она также проверяет машины, находящиеся в "нерабочем состоянии", и пытается принудительно синхронизировать на них недавнее изменение в сети. Однако часть этих машин зависает, поэтому изменения не применяются.

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Речь идет о кибератаке?

Один из руководителей Microsoft Чарльз Ламанна заявил в X, что компания сожалеет о неудобствах для клиентов, но кибератаки, похоже, не было.

На данный момент могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что это следствие злонамеренной или кибердеятельности– сказал он.

Это не первый большой сбой компании в этом году. В сентябре несколько дней не работал Microsoft 365, и тогда компания назвала причиной проблему с "базовой конфигурацией аутентификации", которая не позволяла пользователям войти в сервисы.