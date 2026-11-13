Сервіси Microsoft не працювали всю ніч і недоступні досі

Що сталося з Outlook і всією підпискою Microsoft 365

Збій почався наприкінці дня 12 листопада. Спершу Microsoft повідомила про проблеми у Північній та Південній Америці, а згодом визнала, що вони охопили "будь-який регіон". Майже за 12 годин після початку компанія досі не відновила роботу сервісів, пише Android Authority.

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На Downdetector зафіксували понад 103 тисячі скарг на Outlook, а потім їх стало ще більше. Крім пошти, не працюють Teams, SharePoint, Copilot 365 і система безпеки Defender XDR. Також недоступні OneDrive, OneNote, Microsoft To Do та вебверсія Microsoft 365.

Навіть сама сторінка статусу завантажувалася так повільно, що перевірити стан сервісів було важко. Адмінцентр Microsoft теж не відкривався, тож компанія публікувала оновлення в X.

Станом на ранок 13 листопада нічого не змінилося, а подекуди стало ще гірше. Наприклад, якщо ще вчора ввечері OneDrive підтягував деякі файли, поки інші були недоступні, то сьогодні сервіс узагалі не відкривається.

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Що кажуть у Microsoft про причину

Спершу компанія пояснила, що частина її інфраструктури зазнала "підвищеного навантаження", тому вона перерозподіляє трафік між своїми серверами по всьому світу. Згодом уточнила, що причина не в зростанні трафіку.

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Підвищене навантаження спричинене не загальним зростанням трафіку, а тим, що велика кількість серверів несподівано стала недоступною, через що навантаження перекладається на решту інфраструктури– прокоментували в Microsoft.

Чому ці сервери вийшли з ладу, компанія не пояснила. Про всяк випадок вона призупинила всі розгортання й зміни конфігурації та перевіряє, чи не пов'язані вони з інцидентом.

Що вже зробила компанія

Через перерозподіл трафіку інженери побачили різке зростання вихідних викликів від сервісів маршрутизації до бекенд-серверів. Тепер вони шукають першопричину цього сплеску. Для зменшення навантаження компанія збільшує кількість віртуальних машин. Вона також перевіряє машини у "поганому стані" й намагається примусово синхронізувати на них нещодавню зміну в мережі. Проте частина цих машин зависає, тому зміни не застосовуються.

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Чи йдеться про кібератаку?

Один із керівників Microsoft Чарльз Ламанна заявив у X, що компанія шкодує про незручності для клієнтів, але кібератаки, схоже, не було.

Наразі можу підтвердити, що немає жодних ознак того, що це наслідок зловмисної чи кібердіяльності– сказав він.

Це не перший великий збій компанії цього року. У вересні кілька днів не працював Microsoft 365, і тоді компанія назвала причиною проблему з "базовою конфігурацією автентифікації", яка не давала користувачам зайти в сервіси.