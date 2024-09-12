Как наушники AirPods 4 могут ваш слух благодаря новым функциям

Apple недавно представила ряд инновационных функций для защиты слуха в своих наушниках AirPods 4. Они работают благодаря новому чипу H2 и призваны улучшить взаимодействие с устройством. В Apple даже заявили, что наушники способны работать, как слуховые аппараты.

В то же время компания отметила, что сначала наушники должны получить соответствующую сертификацию от медицинских служб определенной страны. И пока Apple будут заниматься этими процедурами, редакция Техно 24 имеет что рассказать, об инновационных возможностях AirPods 4.

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Защита слуха с активным шумоподавлением

AirPods 4 будут иметь усовершенствованный режим защиты слуха, который активно уменьшает громкий, прерывистый шум со скоростью 48 000 раз в секунду.

Эта функция, которая будет работать во всех режимах прослушивания, должна защитить пользователей от вредных уровней шума, сохраняя при этом естественное качество звука живых событий.

Включенная по умолчанию функция АШ будет гарантировать безопасное прослушивание без ущерба для качества звука и здоровья пользователя.

Клинический тест слуха (Hearing Test)

Apple представит встроенный тест слуха в AirPods 4, который позволит пользователям оценить состояние своего слуха с помощью аудиометрии чистого тона.

Во время теста, который длится около пяти минут, пользователям будет предложено постучать по экрану iPhone или iPad, когда они услышат тон.

После завершения результаты теста, включая классификацию потери слуха и рекомендации, будут надежно сохранены в приложении "Здоровье", что позволит пользователям делиться информацией с медицинскими работниками.

AirPods 4 в роли слухового аппарата

Функция Hearing Test будет встроена в iOS 18, хотя Apple пока ожидает одобрения FDA в США как для нее, так и для недавно анонсированной функции слуховых аппаратов перед запуском. Существует вероятность того, что такое одобрение может быть получено до выхода iOS 18 в общий доступ 16 сентября, но пока нет никаких гарантий. Будут ли доступны эти функции в других странах без одобрения местных органов, пока неизвестно.

Пожалуй, наиболее революционной функцией является возможность использовать AirPods 4 как слуховые аппараты для людей с легкой и умеренной потерей слуха.

Используя результаты теста слуха, Apple создаст персонализированный профиль слуха, что позволит регулировать звук в реальном времени в соответствии с конкретными потребностями пользователя. Эта функция будет беспрепятственно работать с музыкой, фильмами, телефонными разговорами и другими медиа на устройствах Apple, обеспечивая динамический опыт прослушивания.

Для пользователей, которые имеют аудиограммы от специалистов по слуху, будут доступны дополнительные персонализированные настройки. Даже те, кто не имеет проблем со слухом, могут воспользоваться специальными частотными настройками, что делает AirPods 4 универсальным и мощным инструментом для поддержки слуха.

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Благодаря этим новым возможностям Apple позиционирует AirPods 4 как сильного конкурента на рынке слуховых аппаратов, предлагая потребителям технологическую альтернативу.