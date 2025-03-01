На Харьковщине заметили неизвестное небесное сияние

Поздно вечером 1 марта в Харьковской области заметили странное небесное сияние. В сети сразу начали распространяться снимки с неизвестным явлением.

В сети уже назвали это сияние "Глазом Саурона", однако нашли и значительно более простое объяснение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Странное сияние на Харьковщине

В Харьковской области 1 марта заметили странное явление. Так, харьковчане стали свидетелями вертикального сияния темно-желтого цвета. В сети сразу начали появляться фотографии с необычным явлением.

Сияние в Харьковской области / Фото из соцсетей

Некоторые пользователи начали шутить о новом вторжении инопланетян, а другие – уже назвали это сияние "Глазом Саурона", что созвучно с названием одной из галактик.

Для справки. "Глаз Саурона" или NGC 4151 – галактика типа SBab в созвездии Гончие Псы. Она расположена на расстоянии 290 миллионов световых лет.

Однако телеграм-канал Alpha Centrauri утверждает, что такое сияние имеет гораздо более простое объяснение и на самом деле является очень распространенным. Так, в сети утверждают, что этот атмосферный феномен – это "световой столб".

Он возникает при особых атмосферных условиях (давления, влажности и температуры воздуха): на относительно небольшой высоте образуются почти неподвижные симметричные кристаллы воды (по сути, особые "снежинки"), которые отражают от источника на земле и создают иллюзию такого столба,

– объяснили в сети.

Странное сияние в Харьковской области – больше в галерее

Авторы телеграм-канала также добавили, что "световой столб" направлен на землю, а не от нее.