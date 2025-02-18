Apple снова переносит релиз основных обновлений Siri: когда теперь ждать ИИ

Кажется, Apple скоро доведет своих пользователей до ярости. С выходом iOS 18 компания начала внедрять функции искусственного интеллекта, но делала это порциями. Каждое обновление приносило какую-то частичку пазла. Одним из самых ожидаемых нововведений является интеграция ИИ в голосового помощника Siri. Беда в том, что этот релиз постоянно переносится.

Новые планы

Siri много лет критиковали за отсталость. Голосовой ассистент, по мнению многих пользователей, сильно не дотягивал до аналогичных предложений от конкурентов. Поэтому когда компания объявила, что сервис получит интеграцию с искусственным интеллектом, чтобы стать в разы умнее, эффективнее и полезнее, владельцы iPhone почти единогласно назвали это одним из самых ожидаемых обновлений в рамках Apple Intelligence, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сначала ожидалось, что улучшенная Siri появится в iOS 18.2. Затем ее приписывали для версии iOS 18.4, которая должна выйти в тестовом виде для разработчиков на следующей неделе. Но нет, ее снова не будет. Когда же теперь можно ждать долгожданную интеграцию?

Согласно Марку Гурману, главным инсайдером, который пишет о закулисных деталях Apple, компания сталкивается с инженерными проблемами и программными ошибками, что может задержать запуск новой функциональности Siri для широкой публики. Поэтому теперь обновления не следует ожидать в iOS 18.4, а лучше нацелиться на iOS 18.5, которая выйдет аж в мае, примерно на WWDC 2025.

При этом неясно, с какими именно проблемами столкнулась Apple. Это могут быть как сугубо технические баги, так и то, что встроенный ChatGPT дает не те ответы, на которые ожидала компания. Лишь несколько дней назад мы узнали, что OpenAI ослабила свои правила, позволив искусственному интеллекту обсуждать спорные темы, в том числе некоторые запрещенные вещества, контент для взрослых и прочее. Кроме того, вместо избежания обсуждений тех или иных провокационных тем, модели теперь должны "искать правду" вместе с пользователями. Мы прекрасно знаем, кто в США постоянно говорит о "правде", и какая эта "правда" у них. Поэтому не исключено, хоть и не подтверждено, что задержка заключается именно в этом.

Чего мы ждем от Siri на основе ИИ

Новый опыт Siri будет включать личный контекст для лучшего понимания и реагирования на запросы пользователей. Это означает, что ассистент будет помнить контекст всей текущей вашей беседы, которая теперь может быть длинной, а не состоять из отдельных вопросов, контекст предыдущих бесед, понимать ваши навыки, привычки, вкусы и предпочтения, знать перечень приложений на смартфоне, чтобы обращаться к ним за помощью, знать содержание вашего экрана, и многое другое. Это расширит возможности выполнения задач, давая вам гораздо большую свободу действий.

Apple должна ускорить разработку, если она хочет успеть выпустить Siri на базе Apple Intelligence к iOS 19 и конкурировать с такими помощниками, как Gemini и ChatGPT.