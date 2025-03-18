Цена складного iPhone может вдвое превзойти iPhone 16 Pro Max

Британский банк Barclays прогнозирует, что первый складной iPhone получит стартовую цену около 2300 долларов в США. Это сделает его самым дорогим смартфоном Apple в истории.

Аналитик Barclays Тим Лонг сообщил, что, если цена складного iPhone существенно превзойдет в стоимости конкурентный Samsung Galaxy Z Fold6, цена которого стартует с 1900 долларов, рассказывает 24 Канал.

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По данным Mac Rumors Лонг получил эти данные после поездки в Азию, где его команда встречалась с производителями компонентов, рассказывает. По его словам, в цепи поставок все больше обсуждают выпуск складного iPhone в конце 2026 или в начале 2027 года. Высокая цена может привести к относительно низким продажам.

Прогноз Barclays совпадает с оценкой аналитика Мин-Чи Куо, который предполагает, что цена устройства будет в диапазоне 2000–2500 долларов. В то же время Куо считает, что спрос может быть высоким, если Apple сможет избежать ключевых недостатков складных экранов, в частности заметного сгиба на дисплее.

Ожидается, что первый складной iPhone получит внутренний 7,8-дюймовый и внешний 5,5-дюймовый экраны, две основные и одну фронтальную камеру, кнопку питания с Touch ID вместо Face ID, а также аккумулятор повышенной плотности.

В разложенном состоянии его толщина составит 4,5 мм, а в сложенном – от 9 до 9,5 мм. Корпус будет изготовлен из титана, а шарнир – из титана и нержавеющей стали. Массовое производство может начаться в четвертом квартале 2026 года.

Напомним, что на сегодня самым дешевым современным смартфоном Apple является iPhone 16e. Он стоит от 600 долларов и предлагает современный процессор и ИИ-функции.