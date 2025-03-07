Складной iPhone будет стоить дороже чем большинство компьютеров Apple

И снова появляются новые слухи об iPhone с гибким экраном. На этот раз речь о формфакторе в виде книжки. Хотя до выхода смартфона остается еще очень много времени, мы, кажется, уже знаем его вероятную цену. По крайней мере, так считает известный инсайдер, который довольно часто поставляет правдивую информацию.

Характеристики

Как мы уже знаем из предыдущих слухов, Apple удалось устранить проблему складок дисплея на своих складных устройствах. Это означает, что готовый к продаже смартфон все ближе, и большинство слухов говорят именно о форме книжки, которая будет раскладываться в небольшой планшет. Теперь Минг-Чи Куо не только подтвердил некоторую старую информацию о гаджете, но и раскрыл полностью новую, в частности назвал возможный диапазон цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение инсайдера.

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Куо отметил, что внутренний дисплей будет иметь диагональ примерно 7,8 дюйма и действительно будет "без складок".

Внешний дисплей, как ожидается, будет иметь диагональ 5,5 дюйма.

Смартфон будет иметь размер от 9 до 9,5 миллиметра в сложенном состоянии и от 4 до 4,5 миллиметра в разложенном.

Корпус якобы будут изготавливать из титанового сплава.

Прочный шарнир, который будет производить та же компания, поставляющая шарниры для MacBook, будут изготовлены из нержавеющей стали и титанового сплава.

Что касается камер, то, по слухам, устройство будет иметь двойной объектив на задней панели, а фронтальную камеру можно будет использовать как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Спецификации камер все еще держатся в тайне.

Также может вернуться Touch ID, который будет размещен сбоку и, скорее всего, совмещен с кнопкой включения, поскольку формфактор столкнулся с проблемами при интеграции Face ID – его, вероятно, в смартфоне не будет.

Складной iPhone будет иметь ту же технологию аккумулятора, что и тонкий iPhone 17 Air, о котором пока только ходят слухи.

Цена

Ожидается, что он дебютирует до конца 2026 или в начале 2027 года по цене от 2 000 до 2 500 долларов. Это довольно дорого, учитывая, что iPhone 16 Pro Max можно купить за 1 199 долларов, только что анонсированный MacBook Air будет стоить от 999 долларов, а 14-дюймовый MacBook Pro стартует от 1 599 долларов. Даже одна из максимальных комплектаций ноутбука с одним терабайтом памяти обойдется дешевле – 2 399 долларов.

Однако можно не сомневаться, что покупатели найдутся. Apple смогла продать около 500 000 Vision Pro за 3 500 долларов, поэтому на свой первый складной смартфон также сможет найти покупателя.

Ожидается, что технические характеристики будут окончательно утверждены во 2 квартале 2025 года, а производство стартует в 3 квартале 2025 года. Поставки составят примерно от 3 до 5 миллионов единиц в 2026 году.