Японский космический аппарат SLIM пережил еще одну ночь и прислал свежие фото с Луны
Аппарат SLIM (Smart Lander for Investigation Moon) давно стал символом стойкости и несокрушимости. Он превзошел все ожидания создателей несколько раз выйдя на связь после аварийной посадки и даже пережил лунные ночи при -170ºC, чего от него вообще не ожидали. Теперь он в очередной раз возобновил работу и даже прислал фото с поверхности нашего спутника.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) поделилось свежим фото поверхности Луны на странице миссии в соцсети X, рассказывает 24 Канал.
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На изображении видна поверхность Луны в зоне высадки аппарата SLIM.
После завершения третьей лунной ночи SLIM снова вышел на связь, подтвердив свое выживание. Вот фотография поверхности Луны, сделана навигационной камерой SLIM прошлой ночью,
– говорится в сообщении JAXA, которое сопровождает обнародованное изображение.
Тяжелое путешествие SLIM
- SLIM начал свою лунную миссию 20 января 2024 года, главной целью которой было испытание технологии посадки и сбор данных о поверхности Луны.
- После приземления инженеры JAXA столкнулись с неожиданной проблемой: модуль наклонился вперед, что привело к смещению солнечных панелей и препятствовало сбору энергии.
- Космический аппарат пережил свою первую лунную ночь с 31 января на 15 февраля, а затем вторую, 29 февраля, когда температура, по прогнозам, упала со 100°C до пронзительной -170°C.
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Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного сбоя связи, SLIM продолжал работать, превзойдя ожидания и продолжая свою миссию непрерывно. Неожиданная выносливость SLIM теперь является свидетельством его надежной конструкции.