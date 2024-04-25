Японский космический аппарат SLIM пережил еще одну ночь и прислал свежие фото с Луны

16:10

Аппарат SLIM (Smart Lander for Investigation Moon) давно стал символом стойкости и несокрушимости. Он превзошел все ожидания создателей несколько раз выйдя на связь после аварийной посадки и даже пережил лунные ночи при -170ºC, чего от него вообще не ожидали. Теперь он в очередной раз возобновил работу и даже прислал фото с поверхности нашего спутника.