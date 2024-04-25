Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) поделилось свежим фото поверхности Луны на странице миссии в соцсети X, рассказывает 24 Канал.

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На изображении видна поверхность Луны в зоне высадки аппарата SLIM.

После завершения третьей лунной ночи SLIM снова вышел на связь, подтвердив свое выживание. Вот фотография поверхности Луны, сделана навигационной камерой SLIM прошлой ночью,

– говорится в сообщении JAXA, которое сопровождает обнародованное изображение.

Тяжелое путешествие SLIM

SLIM начал свою лунную миссию 20 января 2024 года, главной целью которой было испытание технологии посадки и сбор данных о поверхности Луны.

После приземления инженеры JAXA столкнулись с неожиданной проблемой: модуль наклонился вперед, что привело к смещению солнечных панелей и препятствовало сбору энергии.

Космический аппарат пережил свою первую лунную ночь с 31 января на 15 февраля, а затем вторую, 29 февраля, когда температура, по прогнозам, упала со 100°C до пронзительной -170°C.

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Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного сбоя связи, SLIM продолжал работать, превзойдя ожидания и продолжая свою миссию непрерывно. Неожиданная выносливость SLIM теперь является свидетельством его надежной конструкции.