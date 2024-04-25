Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) поділилося свіжим фото поверхні Місяця на сторінці місії в соцмережі X, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Астрономи припускають, що навколоземний астероїд Камоалева міг відколотися від Місяця

На зображенні видно поверхню Місяця в зоні висадки апарата SLIM.

Після завершення третьої місячної ночі SLIM знову вийшов на зв'язок, підтвердивши своє виживання. Ось фотографія поверхні Місяця, зроблена навігаційною камерою SLIM минулої ночі,

– йдеться у повідомленні JAXA, яке супроводжує оприлюднене зображення.

Важка подорож SLIM

SLIM розпочав свою місячну місію 20 січня 2024 року, головною метою якої було випробування технології посадки та збір даних про поверхню Місяця.

Після приземлення інженери JAXA зіткнулися з несподіваною проблемою: модуль нахилився вперед, що призвело до зміщення сонячних панелей і перешкоджало збору енергії.

Космічний апарат пережив свою першу місячну ніч з 31 січня на 15 лютого, а потім другу, 29 лютого, коли температура, за прогнозами, впала зі 100°C до пронизливої -170°C.

Дивіться також Китайські місячні навігаційні супутники сфотографували зворотній бік Місяця

Попри початкові побоювання щодо можливого збою зв'язку, SLIM продовжував працювати, перевершивши очікування і продовжуючи свою місію безперервно. Несподівана витривалість SLIM тепер є свідченням його надійної конструкції.