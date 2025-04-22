Nothing показала дизайн смартфона CMF Phone 2 Pro и объявила дату официальной премьеры

Бренд Nothing официально рассекретил внешний вид нового смартфона CMF Phone 2 Pro, презентация которого состоится 28 апреля. Накануне анонса компания опубликовала короткое видео изображений устройства в двух цветах на своем аккаунте в X.

В общем, дизайн CMF Phone 2 Pro сохраняет преемственность с предыдущей моделью CMF Phone 1, однако изменения во внешнем виде позволяют говорить о существенном обновлении, рассказывает 24 Канал.

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Задняя панель смартфона остается съемной и выполнена в ярком оранжевом цвете. В нижнем правом углу снова присутствует большой винт, известный как Accessory Point – элемент, позволяющий крепить дополнительные аксессуары.

Одним из заметных отличий является дизайн модулей камер. Если в CMF Phone 1 камеры были объединены, то в новой модели они размещены отдельно. На видео показано версию CMF Phone 2 Pro с тремя камерами, однако пока неизвестно, сколько именно камер будет в обычной версии CMF Phone 2.

Задняя панель смартфона имеет двухцветное оформление, что особенно заметно в белом варианте. На левой стороне корпуса, рядом с кнопкой питания, видно еще одну кнопку. Вероятно, это Essential Key – функциональная клавиша, которая работает с приложением Essential Space, как в моделях Nothing Phone (3a) и (3a) Pro.

Nothing также анонсировала еще один сюрприз, связанный с дизайном CMF Phone 2 Pro, который будет раскрыт непосредственно во время презентации. Вместе с новым смартфоном компания представит и беспроводные наушники Buds 2a и Buds 2 Plus.