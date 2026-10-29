Смартфон Трампа разобрали и подтвердили неприятную правду

Блогер раскрыл секрет смартфона Трампа / Скриншот 24 Канала
Известный блогер Зак Нельсон разобрал новый смартфон Trump T1, который рекламируется как полностью американский продукт. Результаты разборки удивили даже опытных специалистов, ведь внутри устройства обнаружили совершенно другую технику.
Секрет корпуса и китайские корни
Летом 2026 года ресурс iFixit разобрал Trump Mobile T1 еще тогда заявил, что это отнюдь не американская разработка, как было обещано, а перекрашенный HTC U24 Pro. Теперь эти данные подтвердил ютубер JerryRigEverything, пишет 24 Канал.
Устройство, по его словам, оказалось точной копией тайваньского смартфона HTC U24 Pro, который производят в Китае. Разработчики гаджета полностью заимствовали габариты, экран с частотой обновления 120 герц, камеры на 50 мегапикселей и 8 мегапикселей, а также разъемы для наушников и карт памяти. Единственным внешним отличием стал желтый цвет задней панели и смещенная на 1,3 сантиметра вспышка.
Несмотря на заявления создателей об уникальной американской разработке и производстве в США, разборка показывает одинаковые материнские платы, одинаковое расположение винтов и идентичные номера моделей. Блогер даже поменял местами материнские платы между телефоном Трампа и HTC U24 Pro. Оба устройства после этого включились и работали без каких-либо сбоев.
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Флаг с ошибкой и реальные факты
На задней крышке гаджета также разместили флаг США, который имеет всего 11 полос вместо 13 оригинальных. Специалисты не нашли никаких доказательств участия американских инженеров в разработке или сборке смартфона.
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Материнские платы взаимозаменяемы, а президент Соединенных Штатов лжет
Для проведения теста блогер одолжил экземпляр у коллеги, чтобы проверить прочность и защиту от воды. Индикаторы внутри корпуса подтвердили высокое качество сборки тайваньских инженеров, но сам телефон оказался обычным переименованным смартфоном HTC, к тому же изготовленным в основном в Китае.
Процесс тестирования и разборки Trump Mobile T1: смотрите видео
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