Смартфон Трампа розібрали й підтвердили неприємну правду

Секрет корпусу та китайське коріння

Влітку 2026 року ресурс iFixit розібрав Trump Mobile T1 і ще тоді заявив, що це аж ніяк не американська розробка, як було обіцяно, а перефарбований HTC U24 Pro. Тепер ці дані підтвердив ютубер JerryRigEverything, пише 24 Канал.

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Пристрій, за його словами, виявився точною копією тайванського смартфона HTC U24 Pro, який виробляють у Китаї. Автори гаджета повністю запозичили габарити, екран із частотою оновлення 120 герців, камери на 50 мегапікселів та 8 мегапікселів, а також роз'єми для навушників і карт пам'яті. Єдиною зовнішньою відмінністю став жовтий колір задньої панелі та зміщений на 1,3 сантиметра спалах.

Попри заяви творців про унікальну американську розробку та виробництво у США, розбирання показує однакові материнські плати, однакове розташування гвинтів та ідентичні номери моделей. Блогер навіть поміняв місцями материнські плати між телефоном Трампа та HTC U24 Pro. Обидва пристрої після цього увімкнулися та працювали без жодних збоїв.

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Заяви про те, що пристрій зроблено в Америці, є ляпасом для тих із нас, хто дійсно виробляє речі тут– прокоментував автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нельсон.

Прапор із помилкою та реальні факти

На задній кришці гаджета також розмістили прапор США, який має лише 11 смуг замість 13 оригінальних. Фахівці не знайшли жодних доказів участі американських інженерів у розробці або збиранні смартфона.

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Материнські плати взаємозамінні, а президент Сполучених Штатів бреше– підсумував Нельсон.

Для проведення тесту блогер позичив екземпляр у колеги, аби перевірити міцність і захист від води. Індикатори всередині корпусу підтвердили високу якість збірки тайванських інженерів, але сам телефон виявився звичайним перейменованим смартфоном HTC, до того ж виготовленим здебільшого в Китаї.

Процес тестування й розбирання Trump Mobile T1: дивіться відео