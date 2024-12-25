Китайский спутник сгорел над США, вызвав яркие огни в небе

Китайский спутник распался над Соединенными Штатами, вспыхнув ярким огненным шаром, а затем распавшись на мелкие обломки. Драматическую смерть аппарата GaoJing 1-02 увидели сразу в нескольких регионах страны.

Что известно

GaoJing 1-02 – это коммерческий спутник, который двигался со скоростью 27 400 километров в час, когда вошел в атмосферу над Новым Орлеаном в 22:08 по местному времени. Затем он направился на север в направлении Миссисипи, Арканзаса и Миссури, написал на Bluesky Джонатан МакДауэлл, астрофизик из Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики, как сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ядерное предупреждение: армия США выяснила, чем на самом деле начинен таинственный российский спутник

Спутник был космическим мусором и мертвым, как дверной гвоздь, с января 2023 года. Это было неконтролируемое возвращение,

– написал МакДауэлл в комментариях, отвечая на вопрос доктора Анжелы Таннер из Университета штата Миссисипи.

Спутник GaoJing 1-02, также известный как Superview 1-02, был запущен в конце 2016 года, по данным NASA. МакДауэлл отметил, что аппарат был выключен почти два года назад, поэтому это было лишь вопросом времени, когда он снова упадет на Землю.

Возвращение низкоорбитальных спутников происходит естественным образом. Чтобы избежать этого, работающие аппараты обычно запускают двигатели и корректируют орбиту, однако этот космический труп не имел такой роскоши.

Когда спутник распался в атмосфере, социальные сети запестрели серией фотографий и видеозаписей события, а Американское метеорное общество получило 120 сообщений об "огненном шаре" от перепуганных и просто заинтересованных людей. Некоторые наблюдатели приняли спутник за метеорный поток Урсиды, пик которого также пришелся на выходные.

Спутник GaoJing 1-02 сгорает в атмосфере: видео

МакДауэлл также отметил, что спутник был достаточно мал, а потому успел сгореть еще задолго до сближения с поверхностью. Однако остается небольшая вероятность, что какие-то отдельные обломки все же могли упасть на землю. Помня драматические падения останков китайских ракет, которые не сгорали в атмосфере, это было бы совсем не удивительно.