Для OpenAI наступили светлые времена: новая компания хочет превзойти инвестиции Microsoft вдвое

Как известно, Microsoft сначала вложила в разработки OpenAI 10 миллиардов долларов, а затем увеличила эту сумму по меньшей мере до 13 миллиардов, по последним оценкам. Однако новые сообщения в СМИ свидетельствуют, что компания может получить нового крупнейшего инвестора, который якобы планирует инвестировать до 25 миллиардов долларов.

Все больше денег

Как будто было недостаточно проекта Stargate с его 500 миллиардами, которые, как говорят неназванные источники, пойдут на обслуживание интересов только одной OpenAI, так теперь еще от 15 до 25 миллиардов отдельно добавит SoftBank, японская инвестиционная компания. Если сделка состоится, это сделает ее крупнейшим инвестором в OpenAI, оставив позади Microsoft, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Сообщается, что эти инвестиции будут отличаться от денег, которые тот же SoftBank уже выделил на проект Stargate вместе с самой OpenAI, MGX и Oracle. Идея этого замысла заключается в построении целой сети центров обработки данных по всей территории США, на которых будут обучать новые поколения искусственного интеллекта. В начале сумма инвестиций составит 100 миллиардов, а за ближайшие 4 года возрастет до 500 миллиардов.

Судя по всему, где-то в процессе переговоров об этом партнерстве в рамках совместной компании, OpenAI уговорила SoftBank вложиться непосредственно в саму компанию. Стоит отметить, что SoftBank уже вложил 1,5 миллиарда долларов в OpenAI ранее, а генеральный директор Масайоши Сон заявлял, что он давно заинтересован в инвестировании в технологии и ИИ, несмотря на то, что в прошлом он сталкивался с проблемами, связанными с другими своими инвестициями в эту сферу. Но инвестиционная компания восстановила свою финансовую устойчивость после успешного IPO компании ARM Holdings, которая производит микросхемы, и теперь может попробовать снова.

Поскольку DeepSeek попал в заголовки газет как вроде бы самый мощный ИИ на рынке (хотя Alibaba уже заявила, что ее модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max превзошла результаты DeepSeek), OpenAI должна реагировать как можно быстрее и что-то с этим сделать, чтобы оставаться лидером рынка. Недавно Microsoft и OpenAI начали расследование того, обучала ли DeepSeek свои модели, похищая их собственные данные. Но каким бы ни был ответ, успех, которого достигла компания, теперь под угрозой. Поэтому и проект Stargate, который поможет масштабировать инфраструктуру компании, и сотрудничество с SoftBank, будут полезными для дальнейшего развития.