Обратная сторона возобновляемой энергетики: солнечные панели оказались опасными для пчел

Развитие возобновляемых источников энергии традиционно считается безусловным шагом вперед для сохранения окружающей среды. Однако длительная эксплуатация новых технологий постепенно открывает факты, которые ранее оставались вне поля зрения исследователей.

Последние наблюдения за поведением насекомых в районах размещения солнечных ферм выявили странные аномалии, заставляющие ученых иначе взглянуть на безопасность "чистой" энергии, пишет The Pulse.

Почему солнечные панели нравятся пчелам?

Современный человек привык воспринимать солнечные панели как символ гармонии с планетой, однако ученые начинают говорить о наличии определенной темной стороны этой технологии. Оказывается, что между медоносными пчелами и многочисленными солнечными установками возникло специфическое взаимодействие, которое можно назвать принудительным сосуществованием.

На первый взгляд, панели даже привлекают насекомых. Пчелы часто выбирают пространство за конструкциями для создания своих колоний, поскольку находят там необходимое тепло и защиту от ветра. Такое соседство кажется вполне безопасным и даже выгодным, пока станции работают в привычном режиме, а насекомые продолжают свою деятельность.

Однако при детальном изучении ситуации экологи обнаружили невидимый фактор влияния, который негативно сказывается на состоянии экосистемы. Основная проблема заключается в возникновении электромагнитного поля вокруг солнечных массивов.

Важно понимать, что это излучение не является токсичным или непосредственно опасным для жизни насекомых или людей. Оно имеет чрезвычайно низкий уровень и относится к неионизирующих сил, что по своим характеристикам напоминают работу обычных бытовых приборов, которые есть в каждом доме. Однако именно здесь кроется главная опасность для пчел.

Как солнечные панели влияют на пчел?

Природа наделила этих насекомых уникальным механизмом навигации – внутренним биологическим компасом. Они способны чувствовать естественное магнитное поле Земли с помощью специального органа, что позволяет им точно ориентироваться в пространстве и находить путь домой.

Искусственные электромагнитные поля, генерируемые солнечными панелями, не убивают насекомых напрямую, но создают помехи для этого чувствительного инструмента навигации. Исследования подтверждают, что даже незначительные сбои в электромагнитном фоне могут привести к полной дезориентации насекомых.

В результате пчелы, которые вылетают на поиски нектара, теряют способность определять направление и не возвращаются к своим ульев. Это ставит под угрозу выживание всей колонии, поскольку без достаточного количества рабочих особей улей просто вымирает.

Больше доказательств

Дополнительные доказательства негативного влияния предоставили ученые из Университета Талька в Чили. Их эксперименты показали, что пребывание насекомых в зоне действия электромагнитных полей вызывает у них серьезный физиологический стресс. Об этом рассказали в исследовании на страницах PubMed Central еще в 2023 году.

В частности, у пчел резко повышается температура тела, что является типичной стрессовой реакцией организма. Такое состояние существенно затрудняет процесс опыления и общую активность насекомых.

Пока научное сообщество продолжает изучать точные масштабы этого явления, однако уже сейчас понятно, что влияние является значительным.

Почему важно оберегать пчел?

Роль пчел в мировой экосистеме трудно переоценить, ведь они являются ключевым звеном в процессе опыления растений, которыми питается человек. Пчелы опыляют более 70% сельскохозяйственных культур, включая фрукты, овощи, орехи и масличные культуры. Без них урожайность таких культур, как яблоки, миндаль, арбузы и многие другие, резко снизится, что может привести к глобальному голоду.

Существуют прогнозы, согласно которым полное исчезновение этих насекомых может привести к разрушению глобальных экосистем в течение всего 4 лет. Именно поэтому владельцам солнечных электростанций следует осознавать свою ответственность за сохранение природного баланса и учитывать потребности насекомых при планировании и эксплуатации энергетических объектов.