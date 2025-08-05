Ближайшие пять лет станут настоящим подарком для любителей астрономических явлений. До 2030 года состоится более десяти солнечных затмений разных типов, включая самое длинное полное затмение века. Некоторые из этих событий можно будет наблюдать с территории Украины.

Что стоит знать о солнечных затмениях?

Солнечное затмение – это астрономическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью или частично закрывая солнечный диск для наблюдателей на планете. Механизм солнечного затмения связан с астрономическим явлением, которое называется сизигией – когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Луна при этом отбрасывает тень на поверхность Земли, создавая на ней темные пятна разного размера, пишет 24 Канал.

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Существует четыре основных типа солнечных затмений:

Полное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает солнечный диск. В этот момент можно наблюдать солнечную корону – разреженную внешнюю атмосферу Солнца.

Частичное затмение – Луна закрывает лишь часть Солнца, создавая эффект серпа.

Кольцеобразное затмение возникает, когда Луна находится дальше от Земли и ее видимый размер меньше солнечного диска. Вокруг темного диска Луны образуется яркое кольцо.

Гибридное затмение – редкое явление, когда в разных точках Земли можно наблюдать то полное, то кольцеобразное затмение.

Ближайшим солнечным затмением в 2025 году станет частичное затмение 21 сентября. В Украине его не будет видно.

Затмение века: чего мы ждем 2 августа 2027 года

Особое место в календаре будущих затмений занимает полное солнечное затмение 2 августа 2027 года, которое уже называют "Великим североафриканским затмением" и "затмением века". Это будет самое длинное полное солнечное затмение на суше в период с 1991 до 2114 года.

Уникальность этого затмения заключается в его рекордной продолжительности – 6 минут и 22 секунды. Такая продолжительность стала возможной благодаря совпадению нескольких астрономических факторов: Луна будет находиться в ближайшей к Земле точке своей орбиты (перигей), из-за чего ее видимый диск будет больше, а Земля одновременно будет на самой отдаленной от Солнца точке, что сделает видимый диск звезды меньше.

Полоса полной фазы затмения пройдет через три континента. Она начнется в Атлантическом океане, коснется южного побережья Испании и Гибралтара, а затем пересечет Северную Африку – Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет – и часть Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Йемен. Завершится все в Индийском океане.

Лучшим местом для наблюдения станет Луксор в Египте, где ожидается почти гарантированно ясное небо, а продолжительность полной фазы составит 6 минут 20 секунд. Это делает Луксор идеальным местом для совмещения наблюдения за небесным явлением и посещения древних памятников.

В Украине затмение 2027 года будет видно лишь как частичное, поскольку наша страна находится вне полосы полной видимости.



Какой путь пройдет солнечное затмение 2 августа 2027 года / Изображение MapHub.net/Ксавьер М. Джубье

Полный календарь солнечных затмений до 2030 года

21 сентября 2025 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Австралия, Тихий океан, Атлантический океан, Антарктида.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Австралия, Тихий океан, Атлантический океан, Антарктида. 17 февраля 2026 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Атлантический океан, Южная Америка, Африка.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Атлантический океан, Южная Америка, Африка. 12 августа 2026 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Гренландия, Исландия, Испания, Россия (Таймыр), север Европы, Арктика.

Тип: Полное затмение. Видимость: Гренландия, Исландия, Испания, Россия (Таймыр), север Европы, Арктика. 6 февраля 2027 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Южная Америка, Атлантический океан, Африка.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Южная Америка, Атлантический океан, Африка. 2 августа 2027 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Испания, Гибралтар, Северная Африка, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Йемен. В Украине частично видимое.

Тип: Полное затмение. Видимость: Испания, Гибралтар, Северная Африка, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Йемен. В Украине частично видимое. 26 января 2028 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Южная Америка, Антарктида.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Южная Америка, Антарктида. 22 июля 2028 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Индийский океан, Австралия, Новая Зеландия.

Тип: Полное затмение. Видимость: Индийский океан, Австралия, Новая Зеландия. 14 января 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Северная Америка.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Северная Америка. 12 июня 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Северная Азия, Арктика.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Северная Азия, Арктика. 11 июля 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Южная Америка, Антарктида.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Южная Америка, Антарктида. 5 декабря 2029 года.

Тип: Частичное затмение.

Видимость: Антарктида.

Тип: Частичное затмение. Видимость: Антарктида. 1 июня 2030 года.

Тип: Кольцеобразное затмение.

Видимость: Северная Африка, Европа, Украина (только Крым), Азия, Россия, Китай, Япония. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 5 минут 21 секунду.

Тип: Кольцеобразное затмение. Видимость: Северная Африка, Европа, Украина (только Крым), Азия, Россия, Китай, Япония. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 5 минут 21 секунду. 25 ноября 2030 года.

Тип: Полное затмение.

Видимость: Южная Африка, Индийский океан, Австралия, Антарктида.



Здесь показаны траектории всех затмений до 2030 года / Фото EclipseWise

Как правильно наблюдать за солнечным затмением?

Соблюдение нескольких простых советов сделает наблюдение за солнечным затмением безопасным и памятным опытом.

Не смотрите на Солнце без защиты . Даже во время затмения солнечный свет остается вредным для глаз. Смотреть на Солнце без специальных средств защиты может привести к серьезным повреждениям сетчатки, вплоть до слепоты.

. Даже во время затмения солнечный свет остается вредным для глаз. Смотреть на Солнце без специальных средств защиты может привести к серьезным повреждениям сетчатки, вплоть до слепоты. Используйте только специальные очки для наблюдения за затмением. Это могут быть сертифицированные очки для солнечных затмений или специальные солнечные фильтры (стандарт ISO 12312-2).

для наблюдения за затмением. Это могут быть сертифицированные очки для солнечных затмений или специальные солнечные фильтры (стандарт ISO 12312-2). Обычные солнцезащитные очки, диски CD/DVD, бытовое стекло, рентгеновские снимки – не подходят и не обеспечивают защиты .

. Использование телескопа, бинокля или камеры. Никогда не смотрите на Солнце через бинокль, телескоп или объектив камеры без специального солнечного фильтра. Даже кратковременное использование оптики без фильтра может привести к необратимой потере зрения.

через бинокль, телескоп или объектив камеры без специального солнечного фильтра. Даже кратковременное использование оптики без фильтра может привести к необратимой потере зрения. Во время полной фазы, если она есть, можно смотреть на Солнце без защиты, но только на несколько минут и только когда оно полностью закрыто Луной. Как только появится хоть часть яркого солнечного диска – защита снова обязательна.

Фотосъемка затмения. Если хотите фотографировать затмение – используйте специальный солнечный фильтр на объективе и защищайте глаза.

Помните: ни одна фаза частичного затмения не является безопасной для просмотра невооруженным глазом.