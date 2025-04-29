Старый советский зонд, потерпевший неудачу при запуске 53 года назад, упадет на Землю

Старый советский космический зонд, запущенный более полувека назад, вскоре может снова попасть в атмосферу Земли. Из-за технической неисправности аппарат не добрался до Венеры и десятки лет оставался на нашей орбите. Теперь его ждет неконтролируемое возвращение.

Он возвращается

Более полувека назад Советский Союз предпринял неудачную попытку достичь Венеры. Запущенный 31 марта 1972 года зонд "Космос 482" так и не сумел вырваться за пределы околоземной орбиты. Причиной стала аномалия в работе двигателя, которая не дала аппарату набрать нужную скорость. Вместо того, чтобы отправиться к Венере, зонд застрял в эллиптической орбите вокруг Земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Марко Лангбрука, эксперта по спутниковому мониторингу.

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По данным NASA, аппарат тогда распался на четыре части. Две из них сошли с орбиты уже через два дня после запуска и вошли в атмосферу над Новой Зеландией. Остальные – включая посадочный модуль и блок верхней ступени – вышли на стабильную орбиту на высоте примерно от 210 до 9 800 километров, где и оставались по сей день.

Теперь, спустя 53 года после запуска, посадочный модуль советского зонда готовится к неконтролируемому возвращению. По оценкам Марко Лангбрука, повторное вхождение в атмосферу ожидается примерно 10 мая. Однако из-за активности Солнца, которая влияет на плотность атмосферы и ее "раздувание", эта дата может измениться.

Модуль был создан для того, чтобы выдерживать экстремальные условия спуска в атмосферу Венеры, поэтому существует вероятность, что он переживет и повторное вхождение в земную атмосферу. По словам Лангбрука, риски для людей остаются низкими, но полностью исключать угрозу нельзя. Падение объекта на населенную территорию считается маловероятным – наиболее вероятно, что обломки упадут в отдаленную часть океана.

Космический аппарат имеет массу более 495 килограммов и состоит из корпуса носителя и сферического посадочного зонда. Размер и масса делают его сравнимым по потенциальной угрозе с большим метеоритом. Точное место падения будет оставаться неизвестным до момента вхождения в атмосферу, поскольку оно зависит от того, когда именно аппарат начнет сгорать и распадаться.