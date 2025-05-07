Старый советский зонд, который скоро упадет на Землю, тянет за собой неизвестный объект

Советский зонд, запущенный еще в 1972 году, готовится вернуться на Землю. Новые снимки указывают на то, что за ним тянется загадочный объект. Что это может быть?

Что говорят ученые

Новые спутниковые снимки указывают на то, что советский космический аппарат, который вот-вот упадет на Землю, может тянуть за собой что-то, похожее на парашют. На фото, опубликованных недавно, видно структуру, которая тянется за зондом "Космос 482" – это может быть часть системы торможения, что должна была помочь ему сесть на Венеру. Однако существуют сомнения, сможет ли он замедлить падение, сообщает 24 Канал со ссылкой на астрофотографа Ральфа Вандеберга.

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Этот спускаемый аппарат, которому уже 53 года, сейчас возвращается к Земле после десятилетий пребывания на орбите. Запущенный в 1972 году в рамках советской программы "Венера", зонд должен был совершить посадку на поверхность планеты-соседки. Но из-за сбоя ракеты-носителя аппарат распался: головная часть упала на Землю еще в 1981 году, а посадочный модуль остался на околоземной орбите.

Ожидается, что падение произойдет примерно 10 мая. В связи с этим астрономы проанализировали новые фотографии аппарата и заметили объект, который тянется за ним. Голландский астроном и астрофотограф Ральф Вандеберг, который обнародовал снимки 29 апреля 2025 года, считает, что речь идет о "некой структуре, соединенной с капсулой". По его словам, вполне возможно, что это парашют, однако окончательной уверенности в этом нет.



На этих снимках видно слабую структуру, тянущуюся за кораблем / Фото Ralf Vandebergh

"Космос 482" является почти идентичным аппаратом к зонду "Венера-8", который также был запущен в 1972 году. Его "сестра" успешно совершила посадку на Венеру и передавала данные с ее поверхности в течение более 50 минут, прежде чем сгореть в ее атмосфере. Сам же "Космос 482" имеет массу 495 килограммов и высоту примерно 1 метр, и спроектирован был так, чтобы выдержать экстремальные условия атмосферы Венеры – поэтому есть большая вероятность, что он переживет и вход в земную атмосферу.

Первые снимки высокого качества Вандеберг сделал в июле 2024 года. Сравнивая с фото десятилетней давности – в частности, 2014 года – видно, что за капсулой тянется вытянутый объект. На нескольких кадрах он выглядит как слабо выраженная линия, выходящая из шарообразного корпуса аппарата.

Даже если эта структура действительно является парашютом, маловероятно, что она выполнит свою функцию. Астроном указывает: если парашют раскрылся еще в космосе, то, скорее всего, он сгорит при вхождении в плотные слои атмосферы, не замедлив падение.

Пока спутниковые трекеры внимательно следят за траекторией аппарата, новые снимки и прогнозы относительно места приземления будут появляться в ближайшие дни.