Илон Маск движется к триллионам: SpaceX хочет выйти на биржу и готовит самое масштабное IPO в истории

Аэрокосмическая корпорация Илона Маска официально объявила о подготовке к выходу на фондовый рынок, что обещает стать беспрецедентным событием для мировой экономики. Несмотря на амбициозные цели по колонизации других планет, финансовая отчетность компании демонстрирует сложное сочетание сверхприбылей и огромных потерь.

Какие риски и возможности открывает перед инвесторами выход SpaceX на фондовый рынок?

Илон Маск обнародовал планы по одной из крупнейших в истории продаж акций. Компания SpaceX, официально известна как Space Exploration Technologies Corp., планирует привлечь около 75 миллиардов долларов. Если эти прогнозы оправдаются, это размещение значительно превзойдет предыдущий рекорд нефтяного гиганта Saudi Aramco, который семь лет назад привлек 26 миллиардов долларов, пишет Phys.org.

Смотрите также Илон Маск хочет запускать ракеты ежедневно: SpaceX планирует построить космопорты по всему миру

Согласно документам, поданным в регулирующие органы, прошлый год SpaceX завершила с операционными убытками в размере 2,6 миллиарда долларов при общем доходе в 18,7 миллиарда долларов. Тенденция к накоплению убытков сохранилась и в начале текущего года. Однако компания рассматривает эти средства как необходимое "топливо" для своей глобальной миссии.

Мы не хотим, чтобы человечество ждала та же судьба, что и динозавров,

– указано в официальном документе компании.

Главной целью финансирования являются проекты по высадке людей на Луну и Марс, чтобы превратить человечество в межпланетный вид перед лицом экзистенциальных угроз.

Никакого порядка

Финансовая структура SpaceX, как считают журналисты, сейчас напоминает одеяло, сотканное из кусков:

Основным источником стабильного дохода является Starlink – крупнейшая в мире спутниковая коммуникационная сеть. В прошлом году она принесла 4,4 миллиарда долларов операционного дохода. На сегодня система использует 10 000 спутников на низкой околоземной орбите, обеспечивая интернетом 10 миллионов человек в 150 странах и территориях.

В то же время некоторые подразделения вызывают серьезное беспокойство у инвесторов. Последние приобретения SpaceX – социальная сеть X и бизнес в сфере искусственного интеллекта xAI – многие называют "спасением" убыточных активов Маска. В частности, подразделение искусственного интеллекта зафиксировало операционные убытки в размере 6,4 миллиарда долларов за прошлый год.

Что на самом деле держит SpaceX на плаву?

Важным фактором стабильности остаются государственные контракты. За последние пять лет SpaceX получила от NASA, Министерства обороны США и других ведомств заказы на сумму 6 миллиардов долларов. В прошлом году пятая часть всего дохода компании поступила именно от федерального правительства.

Однако близкие отношения Маска с администрацией Трампа вызывают вопросы у юристов по вопросам этики. Существует риск, что после завершения президентского срока Дональда Трампа поток бюджетных средств может сократиться.

Илон Маск – первый в мире триллионер

Интересно, что этот выход на биржу может сделать Илона Маска первым в мире триллионером. Сейчас Forbes оценивает его состояние в 807 миллиардов долларов. Система вознаграждения Маска в компании является уникальной: его официальная зарплата в 2025 году составляла лишь 54 080 долларов, однако он претендует на колоссальные пакеты акций.

Для получения полного вознаграждения рыночная стоимость SpaceX должна достичь 7,5 триллиона долларов (что значительно обгоняет стоимость самых дорогих на сегодняшний день компаний), а на Марсе должна быть создана постоянная колония с населением не менее 1 миллион жителей.

Дополнительные бонусы предусмотрены даже за создание гигантских космических центров обработки данных размером с футбольное поле.

Будущим акционерам советуют обратить внимание на структуру управления. Маск и ограниченный круг владельцев будут владеть акциями специального класса, каждая из которых дает 10 голосов.

Это ограничит или исключит вашу способность влиять на корпоративные дела и избрание наших директоров,

– предупреждает SpaceX в буклете об эмиссии.

Официальная презентация для инвесторов, так называемое роуд-шоу, должно начаться 4 июня 2026 года.

Смотрите также Трагедия на Starbase: гибель работника снова привлекла внимание к безопасности в SpaceX

Вам также будет интересно узнать: почему SpaceX является убыточной компанией

SpaceX часто называют одной из самых дорогих частных компаний мира, но при этом она годами работает с огромными затратами и нередко демонстрирует чистые убытки. Причина заключается в том, что компания тратит колоссальные средства на долгосрочные проекты, которые пока не приносят стабильной прибыли.

Самая большая статья расходов – разработка ракеты Starship. Это сверхтяжелая многоразовая система, которую Илон Маск хочет использовать для полетов на Луну и Марс. Испытания Starship стоят миллиарды долларов из-за производства прототипов, взрывы во время тестов, строительство инфраструктуры и двигателей Raptor. SpaceX фактически одновременно строит новую ракету, космодром, систему дозаправки на орбите и будущую транспортную архитектуру для Марса.

Вторая причина – спутниковый интернет Starlink. Несмотря на стремительный рост абонентской базы, сеть требует огромных капиталовложений. Компания запускает тысячи спутников, регулярно заменяет старые аппараты, производит терминалы для клиентов и финансирует глобальное покрытие. Значительная часть прибыли снова реинвестируется в расширение системы.

Отдельной проблемой являются масштабные инвестиции в искусственный интеллект и дата-центры после сближения SpaceX с xAI и соцсетью X. По данным финансовых документов и медиа, только капитальные расходы компании за последний год превысили 20 миллиардов долларов, пишет New York Post.

При этом сама SpaceX не является "банкротом" или компанией на грани краха. Ее ситуация больше напоминает Amazon начала 2000-х годов – компания жертвует краткосрочной доходностью ради доминирования в стратегических отраслях будущего. Основной стабильный доход сейчас приносят запуски Falcon 9 и Starlink.

Какие самые дорогие компании мира в мае 2026 года?

По состоянию на май 2026 года тройка самых дорогих компаний мира, по данным The Guardian, выглядит так:

NVIDIA – примерно 5 – 5,5 триллиона долларов.

Alphabet – около 4,8 – 8 5 триллионов долларов.

Apple – примерно 4,3 – 4,4 триллиона долларов.

Рынок сейчас чрезвычайно сильно зависит от искусственного интеллекта. NVIDIA фактически стала ключевым поставщиком ИИ-ускорителей для дата-центров по всему миру, тогда как Alphabet и Apple удерживают гигантские экосистемы сервисов и устройств.

Что делает SpaceX для достижения своих космических целей?

SpaceX строит собственную вертикально интегрированную космическую экосистему. Компания самостоятельно производит ракеты, двигатели, спутники, системы связи и программное обеспечение. Это позволяет снижать зависимость от подрядчиков и сокращать расходы.

Ключевой идеей является многократное использование ракет. Falcon 9 уже десятки раз запускает одни и те же ускорители, что радикально удешевило космические полеты. SpaceX хочет сделать то же самое со Starship, но в еще больших масштабах – чтобы запускать сотни тонн груза по значительно более низкой цене.

Компания также активно сотрудничает с NASA. SpaceX доставляет грузы и астронавтов на МКС, а модифицированный Starship должен стать лунным посадочным модулем в программе Artemis.

Еще одно стратегическое направление – Starlink. Маск прямо заявлял, что прибыль от спутникового интернета должна финансировать колонизацию Марса. То есть Starlink для SpaceX – это не отдельный бизнес, а источник средств для межпланетной программы. Напомним, аналогичную систему интернета хотят запустить и вокруг самого Марса.

Как SpaceX купила X и xAI

Как мы проанализировали, формально SpaceX напрямую не "покупала" соцсеть X, которая ранее называлась Twitter. Все произошло несколько иначе: