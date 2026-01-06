Неизвестная частица в космосе "атаковала" новый военный спутник Испании
- Новый испанский военный спутник SpainSat NG-2 столкнулся с "космической частицей" на высоте 50 000 километров, что ставит под угрозу его способность выполнять задачи.
- SpainSat NG-2 является частью амбициозной космической программы Испании для обеспечения правительственной связи и оснащен передовыми технологиями, включая активную антенную систему X-диапазона.
Новый испанский военный спутник SpainSat NG-2, который недавно отправили на орбиту, столкнулся с непредсказуемым препятствием. Во время движения к рабочей позиции аппарат получил удар загадочной "космической частицей".
Сейчас специалисты пытаются выяснить, сможет ли спутник стоимостью в миллиарды евро выполнять свои задачи после этого инцидента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.
Что известно о состоянии SpainSat NG-2 после столкновения?
Испанский аппарат SpainSat NG-2 – это второй спутник в современной системе военной связи страны, который был запущен 23 октября прошлого года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал.
Этот аппарат должен был стать частью высокотехнологичного созвездия для обеспечения защищенной правительственной связи в Европе. Об инциденте официально сообщила компания Indra Group, которая является главным акционером Hisdesat – оператора, который управляет спутником от имени Министерства обороны Испании.
Что известно о деталях инцидента?
Столкновение зафиксировали на значительной высоте – около 50 000 километров. Это значительно выше уровня геостационарной орбиты, которая расположена на отметке 35 786 километров от Земли.
Сейчас судьба SpainSat NG-2 остается неопределенной, поскольку техническая команда все еще анализирует данные для оценки степени повреждений.
Представители Hisdesat уверяют, что уже внедрили план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы гарантировать бесперебойную работу для военных и других клиентов. В случае, если аппарат не удастся восстановить, компания обещает заменить его как можно быстрее.
Какие цели должен был выполнять SpainSat NG-2?
SpainSat NG-2 является вторым аппаратом в наиболее амбициозной космической программе в истории Испании, направленной на создание сверхсовременной системы правительственной и военной связи, как рассказывает Airbus. Спутник построен на высокоэффективной платформе Airbus Eurostar Neo.
Этот технологический гигант имеет длину около 7 метров и весит примерно 6 тонн, что делает его одним из самых мощных объектов такого типа в Европе. Ожидалось, что срок его эксплуатации составит 15 лет, а работа на орбите продлится как минимум до 2040 года.
Спутник SpainSat NG-2 / Фото Airbus
Напомним, что первый спутник этой серии, SpainSat NG-1, успешно начал работу после запуска в январе прошлого года. Проект разработки обоих аппаратов компанией Airbus оценивается в 2 миллиарда евро.
Ключевой инновацией SpainSat NG-2 является его полезная нагрузка, которая на 45–50% была разработана и изготовлена испанской космической промышленностью. Аппарат оснащен активной антенной системой X-диапазона, которая по своей функциональности заменяет 16 традиционных антенн.
Эта технология позволяет спутнику адаптировать и менять зону покрытия до 1000 раз в секунду, обеспечивая гибкость связи над Европой, Африкой, Америкой и Ближним Востоком.
Кроме того, аппарат работает в военном Ka-диапазоне и UHF-диапазоне.
Спутник получил беспрецедентный уровень защиты:
- Устойчивость к глушениюсистема способна с высокой точностью выявлять и геолокировать попытки вмешательства в сигнал.
- Защита от ядерного воздействия: оборудование имеет специальное укрепление: оборудование имеет специальное укрепление для защиты от потенциальных ядерных электромагнитных импульсов на орбите.
- Цифровая гибкость: благодаря уникальному цифровому процессору: благодаря уникальному цифровому процессору параметры спутника можно переконфигурировать непосредственно во время пребывания в космосе, что фактически делает его программно-управляемым объектом.
С весны 2026 SpainSat NG-2 вместе со своим спутником-близнецом должны были начать полноценное обслуживание Вооруженных сил Испании, а также предоставлять защищенные каналы связи для НАТО и программы GOVSATCOM Европейской комиссии.
Его рабочая позиция определена на отметке 29 градусов восточной долготы, что должно позволить обеспечивать стратегическую автономию и информационное преимущество в сложных операционных средах.