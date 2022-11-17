Исследователи обнаружили, что необычные канавки, покрывающие поверхность Фобоса, ранее считавшиеся "шрамами" от столкновения со древним астероидом, на самом деле являются заполненными пылью каньонами, которые становятся шире, когда небесное тело растягивается под действием гравитационных сил Марса.

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Что известно

В самой широкой точке Фобос имеет диаметр примерно 27 километров. Он вращается вокруг Марса на расстоянии 6 000 километров и ежедневно совершает три оборота вокруг планеты. Орбита спутника нестабильна: он, как говорят в NASA, оказался в ловушке спирали смерти, медленно падая на поверхность Марса со скоростью 1,8 метра каждые 100 лет.

Но самой необычной особенностью Фобоса является его таинственная поверхность. Ее покрывают параллельные борозды или поверхностные полосы. Самая распространенная теория предполагает, что они образовались, когда в далеком прошлом некий астероид врезался в Фобос, оставив кратер Стикни шириной 9,7 километра.



Поверхность Фобоса покрыта полосами / Фото Mars Global Surveyor

Новое же исследование предполагает, что борозды на самом деле могут быть результатом того, что марсианская луна медленно разрывается на части интенсивной гравитацией, когда Фобос вращается все ближе к поверхности планеты. Приливная сила со временем будет расти, чем ближе Фобос будет приближаться, и в конце концов он будет полностью разорван на части.

Обломки космического тела, вероятно, образуют крошечное кольцо вокруг планеты, как у Сатурна.