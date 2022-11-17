Дослідники виявили, що незвичайні канавки, що покривають поверхню Фобоса, які раніше вважалися "шрамами" від зіткнення зі стародавнім астероїдом, насправді є заповненими пилом каньйонами, які стають ширшими, коли небесне тіло розтягується під дією гравітаційних сил Марса.

Цікаво Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Що відомо

У найширшій точці Фобос має діаметр приблизно 27 кілометрів. Він обертається навколо Марса на відстані 6 000 кілометрів і щодня здійснює три оберти довкола планети. Орбіта супутника нестабільна: він, як кажуть у NASA, опинився в пастці спіралі смерті, повільно падаючи на поверхню Марса зі швидкістю 1,8 метра кожні 100 років.

Але найбільш незвичайною особливістю Фобоса є його таємнича поверхня. Її покривають паралельні борозни або поверхневі смуги. Найпоширеніша теорія припускає, що вони утворилися, коли в далекому минулому якийсь астероїд врізався у Фобос, залишивши кратер Стікні шириною 9,7 кілометра.



Поверхня Фобоса вкрита смугами / Фото Mars Global Surveyor

Нове ж дослідження припускає, що борозни насправді можуть бути результатом того, що марсіанський місяць повільно розривається на частини інтенсивною гравітацією, коли Фобос обертається все ближче до поверхні планети. Приливна сила з часом зростатиме, що ближче Фобос наближатиметься, і врешті-решт його буде повністю розірвано на частини.

Уламки космічного тіла, ймовірно, утворять крихітне кільце навколо планети, як у Сатурна.