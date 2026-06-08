С российским аналогом Starlink не все хорошо: некоторые спутники не работают, один уже сгорел

Российская попытка создать собственную глобальную сеть спутникового интернета столкнулась с первыми серьезными техническими проблемами. После нескольких месяцев молчания стало известно, что один из аппаратов группировки "Рассвет" прекратил свое существование, так и не заработав на полную мощность

В каком состоянии сейчас российские спутники, которые должны были заменить Starlink?

Россия пытается догнать западные технологии в сфере космической связи, однако реализация проекта "Рассвет" уже сопровождается потерями дорогостоящего оборудования. Вечером 23 марта 2026 года с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2-1б", которая вывела на орбиту первую оперативную партию из 16 спутников "Рассвет-3". Эта миссия проходила в атмосфере строгой тайны: ни Роскосмос, ни Министерство обороны РФ не делали официальных анонсов, пишет 24 Канал.

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Причиной такой секретности журналисты называют угрозу атак украинских беспилотников на космодром. Свидетели в городе Ухта наблюдали полет ракеты, но подтверждение успешного вывода аппаратов появилось лишь через несколько часов, когда московская компания "Бюро 1440" обнародовала видео отделения спутников от верхней ступени.

Проект "Рассвет" стал для Кремля критически важным после того, как компания SpaceX начала активно ограничивать использование терминалов Starlink для российских оккупационных войск в Украине. Российское руководство рассматривает эту сеть как единственный реальный способ обеспечить своих военных скоростным интернетом в труднодоступных регионах. Однако первые же месяцы эксплуатации показали уязвимость российских технологий.

Технические данные свидетельствуют, что каждый аппарат "Рассвет-3" имеет массу около 370 килограммов. Специалисты рассчитали их запуск на низкую околоземную орбиту с наклоном около 82,3 – 83 градусов к экватору. На начальном этапе космические аппараты находились на высоте от 290 до 324 километров. Предполагалось, что после проверки систем они с помощью собственных двигателей поднимутся на более высокую, стабильную орбиту.

Первые потери

Однако по состоянию на начало июня 2026 года только 6 спутников из 16 начали набирать высоту. Еще восемь аппаратов только поддерживают текущие показатели, пытаясь компенсировать естественное торможение в верхних слоях атмосферы.

Худшая ситуация сложилась с аппаратом, который в каталогах Космических сил США получил обозначение Object 4 (NORAD ID: 68363). Он так и не смог включить свои двигатели для корректировки траектории. В результате спутник начал стремительно терять высоту и 6 июня 2026 года сгорел в плотных слоях атмосферы, как пишет проект RussianSpaceWeb.

Несмотря на неудачу с одним аппаратом, "Бюро 1440" продолжает работу над проектом. Исследователи заметили первые маневры других спутников еще в начале апреля 2026 года. Тогда два аппарата смогли поднять среднюю высоту полета с 310 до 320 километров. В течение второй половины апреля другие единицы постепенно меняли свою орбиту, набрав в некоторых случаях до 40 – 50 километров.

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И это хорошие новости

Ситуация с "Рассветом" демонстрирует сложность создания аналогов Starlink. Даже успешный запуск не гарантирует работоспособности всей сети. Российские военные обозреватели уже выражают скепсис относительно сроков развертывания полноценной группировки, которая могла бы реально повлиять на ситуацию на фронте или на рынке связи.

Пока непонятно, сколько времени понадобится компании для производства и запуска достаточного количества спутников, чтобы обеспечить бесперебойное покрытие хотя бы над территорией России.

Между тем в сети появились слухи о возможном новом запуске в рамках этого проекта, который якобы запланировали на 18 июня. Официального подтверждения этой даты нет, но предыдущие действия российских властей, включая закрытие определенных зон для судоходства и авиации, часто указывают на подготовку очередной миссии с Плесецка. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от того, смогут ли российские инженеры исправить ошибки, приведшие к потере первого спутника.