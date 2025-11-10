Apple превратит iPhone в настоящий спутниковый телефон: какие функции он получит

Компания Apple планирует значительно расширить возможности спутниковой связи в iPhone. Разработчики уже работают над интеграцией этой технологии в сторонние приложения, навигацию Apple Maps, а также над возможностью отправлять изображения.

Целью компании является добиться стабильной и качественной связи, которая будет доступна даже без сотовой сети, благодаря функции Emergency SOS, которая была представлена еще в 2022 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

Смотрите также Вредит ли смартфону быстрая зарядка: результаты большого эксперимента

Какие спутниковые функции появятся в iPhone?

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple более десяти лет интересуется спутниковыми технологиями. Хотя компания обсуждала идею запуска собственных спутниковых услуг, чтобы не зависеть от партнеров вроде Globalstar или SpaceX, руководство отказалось от этой идеи. В Apple считают, что компания не является оператором связи и не должна вести себя как оператор.

Несмотря на это, Apple активно работает над несколькими проектами, касающихся спутниковой связи в iPhone. Одним из ключевых направлений является создание специальной платформы, которая позволит сторонним разработчикам интегрировать спутниковые функции в свои приложения.

Также в разработке находится навигация в Apple Maps с поддержкой спутников. Это позволит пользователям ориентироваться на местности без подключения к сотовым сетям или предварительной загрузки карт. Планируется расширить и возможности обмена сообщениями, добавив поддержку передачи изображений в дополнение к тексту.

Еще одной важной задачей является улучшение качества связи. Сейчас для работы спутниковых функций в iPhone нужен беспрепятственный обзор неба. Будущие усовершенствования должны обеспечить стабильную работу в автомобиле, в помещениях и других сложных условиях.

Кроме того, компания работает над поддержкой стандарта стандарта 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), который позволит смартфону использовать спутники для связи вне зоны покрытия наземных сетей.

На какой стадии находятся эти разработки и когда они появятся в iPhone, пока неизвестно. Поэтому не стоит ожидать их быстрой имплементации. Не следует исключать, что Apple реализует их с анонсом iPhone 18.

Какие еще изменения готовит Apple для iPhone?

Компания продолжает работать над своим смартфоном и развивает и улучшает сервисы и приложения. Например Apple планирует интегрировать искусственный интеллект Gemini от Google в Siri до 2026 года, отказавшись от сотрудничества с Anthropic по финансовым причинам.

Кроме того, недавно появилось свежее обновление операционной системы iOS 26.1, которое позволяет настраивать прозрачность дизайна Liquid Glass, что было одной из главных жалоб пользователей.

В дополнение к этому гендиректор Apple Тим Кук пообещал активно интегрировать сторонние AI-инструменты, такие как ChatGPT, Google Gemini, Anthropic и Perplexity, в свои операционные системы.