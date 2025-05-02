США впервые начали делиться секретными данными о космической активности России и Китая с союзниками

Соединенные Штаты Америки впервые передают союзникам из разведывательного альянса "Пять глаз" (Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) засекреченную информацию о космической деятельности стран-агрессоров – России и Китая. Это решение является беспрецедентным для американской военной системы.

Как сообщает NV со ссылкой на издание The Times, ранее данные, собранные подразделением Космических сил США Space Delta 9, были доступны лишь ограниченному кругу лиц с самым высоким уровнем допуска к государственной тайне в Вашингтоне, информирует 24 Канал.

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Командир Space Delta 9 полковник Рэмси Горн заявил, что в последние недели было принято стратегическое решение об углублении сотрудничества с ближайшими партнерами. Речь идет о доступе союзников к конфиденциальной информации о растущей "злонамеренной активности" России и Китая в космосе.

По словам Горна, обмен данными позволит союзникам помогать США выявлять и устранять уязвимости в орбитальной обороне. В ответ Америка предоставит партнерам часть ключевой информации, собранной за последние десять лет.

Американские военные впервые позволили британским коллегам наблюдать за их работой на базе Космических сил в Шрайнере, штат Колорадо, на фоне усиления беспокойств относительно милитаризации космоса со стороны Китая,

– говорится в материале The Times.

Во время брифинга в посольстве США в Лондоне Горн также заявил, что Америка планирует разработать космическое вооружение для защиты западных спутников в случае атаки. Кроме того, он подчеркнул, что "Америка, как никогда готова к проведению боевых операций, если противники бросят им вызов".

По словам полковника, только в 2024 году Китай вывел на орбиту по меньшей мере 270 спутников – значительно больше, чем в предыдущие годы. США стремятся не допустить создания Пекином так называемой "сети убийства" – системы наблюдения за американскими войсками с орбиты, которая может обеспечить наведение гиперзвукового оружия в случае войны.

Великобритания и США сейчас сотрудничают над совершенствованием систем обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет.

По официальным данным, в Китае сейчас работают или строятся 58 заводов по созданию спутников. Ожидается, что к концу 2025 года страна сможет производить более 5 000 спутников в год. Среди ключевых проектов – G60 Starlink компании Spacecom Satellite Technology (15 000 спутников, 648 из них должны быть запущены до конца 2025 года), созвездия Guowang (12 992 спутника) и Honghu-3 (планируется 10 000 спутников).

В тот же день на орбиту были запущены 87 новых спутников – один из 20 самых массовых запусков в истории. Запуски осуществили Китай, а также американские компании SpaceX (Илон Маск) и Amazon со своим проектом Kuiper (Джефф Безос).