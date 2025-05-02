Как сообщает NV со ссылкой на издание The Times, ранее данные, собранные подразделением Космических сил США Space Delta 9, были доступны лишь ограниченному кругу лиц с самым высоким уровнем допуска к государственной тайне в Вашингтоне, информирует 24 Канал.

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Командир Space Delta 9 полковник Рэмси Горн заявил, что в последние недели было принято стратегическое решение об углублении сотрудничества с ближайшими партнерами. Речь идет о доступе союзников к конфиденциальной информации о растущей "злонамеренной активности" России и Китая в космосе.

По словам Горна, обмен данными позволит союзникам помогать США выявлять и устранять уязвимости в орбитальной обороне. В ответ Америка предоставит партнерам часть ключевой информации, собранной за последние десять лет.

Американские военные впервые позволили британским коллегам наблюдать за их работой на базе Космических сил в Шрайнере, штат Колорадо, на фоне усиления беспокойств относительно милитаризации космоса со стороны Китая,

– говорится в материале The Times.

Во время брифинга в посольстве США в Лондоне Горн также заявил, что Америка планирует разработать космическое вооружение для защиты западных спутников в случае атаки. Кроме того, он подчеркнул, что "Америка, как никогда готова к проведению боевых операций, если противники бросят им вызов".

По словам полковника, только в 2024 году Китай вывел на орбиту по меньшей мере 270 спутников – значительно больше, чем в предыдущие годы. США стремятся не допустить создания Пекином так называемой "сети убийства" – системы наблюдения за американскими войсками с орбиты, которая может обеспечить наведение гиперзвукового оружия в случае войны.

Великобритания и США сейчас сотрудничают над совершенствованием систем обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет.

По официальным данным, в Китае сейчас работают или строятся 58 заводов по созданию спутников. Ожидается, что к концу 2025 года страна сможет производить более 5 000 спутников в год. Среди ключевых проектов – G60 Starlink компании Spacecom Satellite Technology (15 000 спутников, 648 из них должны быть запущены до конца 2025 года), созвездия Guowang (12 992 спутника) и Honghu-3 (планируется 10 000 спутников).

В тот же день на орбиту были запущены 87 новых спутников – один из 20 самых массовых запусков в истории. Запуски осуществили Китай, а также американские компании SpaceX (Илон Маск) и Amazon со своим проектом Kuiper (Джефф Безос).