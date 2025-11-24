Суд в США рассматривает принудительное разделение Google, но компания готовит апелляцию

США завершают рассмотрение дела против Google относительно монополии на рынке рекламных технологий. Судья хочет как можно быстрее принять решение о возможной принудительной продаже адтех-подразделения, однако ожидаемая апелляция Google может задержать его выполнение. Тем временем компания уже сталкивается с крупными штрафами в ЕС.

Google представила заключительные аргументы в длительном деле против Министерства юстиции США, которое обвиняет компанию в незаконном контроле над рынком рекламных технологий. По данным Reuters, судья Леони Бринкема стремится завершить процесс до того, как Google успеет подать апелляцию, поскольку решение, по ее мнению, должно быть реализовано быстро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему Google может заставить продать свой адтех-бизнес?

В апреле Бринкема уже постановила, что Google действительно имеет монопольное положение в онлайн-адтехе. На завершающем слушании она спросила у Минюста, насколько оперативно можно запустить антимонопольные меры, подчеркнув, что "время имеет значение".

Как пишет Engadget, юрист Google Карен Данн заявила, что принудительная продажа рекламного подразделения будет чрезмерным шагом и может навредить клиентам. Компания планирует обжаловать любое решение, которое заставит ее разделить бизнес. Бринкема заметила, что любые меры могут быть труднее выполнить, если апелляция будет продолжаться, а это фактически позволит Google отсрочить продажу до завершения процесса.

Параллельно компания имеет проблемы и в Европе: там Google грозит штраф в размере 3,5 млрд долларов за нарушение антимонопольных правил в сфере адтеха.

Google представила модель Gemini 3 Pro – самую умную версию своего искусственного интеллекта. Компания заявляет, что новая система точнее понимает намерения пользователя, лучше работает с мультимодальностью и предлагает более прямые и лаконичные ответы. Вместе с запуском Google также обновила приложение Gemini и ряд инструментов.

Модель уже интегрирована в ключевые сервисы компании: режим AI в Поиске для подписчиков Pro и Ultra, приложение Gemini (в меню нужно выбрать режим Thinking), AI Studio, Vertex AI и новую платформу для агентных систем Google Antigravity. В Поиске Gemini 3 формирует новые генеративные интерфейсы – от визуальных компоновок до интерактивных инструментов, созданных в реальном времени. Подписчики Google AI Ultra уже могут использовать Gemini 3 вместе с Gemini Agent. Модель умеет выполнять многошаговые задачи от начала до конца, автоматизируя сложные рабочие потоки.