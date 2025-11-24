Google представила заключні аргументи у тривалій справі проти Міністерства юстиції США, яке звинувачує компанію в незаконному контролі над ринком рекламних технологій. За даними Reuters, суддя Леоні Брінкема прагне завершити процес до того, як Google встигне подати апеляцію, оскільки рішення, на її думку, має бути реалізоване швидко. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Чому Google може змусити продати свій адтех-бізнес?

У квітні Брінкема вже постановила, що Google дійсно має монопольне становище в онлайн-адтехі. На завершальному слуханні вона запитала в Мін'юсту, наскільки оперативно можна запустити антимонопольні заходи, підкресливши, що "час має значення".

Як пише Engadget, юристка Google Карен Данн заявила, що примусовий продаж рекламного підрозділу буде надмірним кроком і може нашкодити клієнтам. Компанія планує оскаржити будь-яке рішення, яке змусить її розділити бізнес. Брінкема зауважила, що будь-які заходи можуть бути важче виконати, якщо апеляція триватиме, а це фактично дозволить Google відстрочити продаж до завершення процесу.

Паралельно компанія має проблеми й у Європі: там Google загрожує штраф у розмірі 3,5 млрд доларів за порушення антимонопольних правил у сфері адтеху.

Що вміє найрозумніша версія Gemini від Google?

Google представила модель Gemini 3 Pro – найрозумнішу версію свого штучного інтелекту. Компанія заявляє, що нова система точніше розуміє наміри користувача, краще працює з мультимодальністю та пропонує більш прямі й лаконічні відповіді. Разом із запуском Google також оновила застосунок Gemini та низку інструментів.

Модель уже інтегрована в ключові сервіси компанії: режим AI у Пошуку для передплатників Pro та Ultra, застосунок Gemini (у меню потрібно обрати режим Thinking), AI Studio, Vertex AI та нову платформу для агентних систем Google Antigravity. У Пошуку Gemini 3 формує нові генеративні інтерфейси – від візуальних компоновок до інтерактивних інструментів, створених у реальному часі. Передплатники Google AI Ultra вже можуть використовувати Gemini 3 разом із Gemini Agent. Модель уміє виконувати багатокрокові задачі від початку до кінця, автоматизуючи складні робочі потоки.