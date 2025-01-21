Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым отложил блокировку социальной сети TikTok на территории США на 75 дней. Это решение было принято в первый день его второго президентского срока и позволило ограничить период вынужденного простоя TikTok лишь несколькими часами.

В тексте указа отмечается, что генеральный прокурор США должен воздержаться от содействия вступлению в силу закона, принятого в апреле прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте на сайте Американцы массово звонили в 911 на фоне запрета TikTok в США

Согласно этому закону, TikTok должен был прекратить работу на территории США с 19 января из-за контроля со стороны китайской компании ByteDance. Трамп не исключает возможности продажи американского сегмента TikTok местной компании, но предоставляет дополнительный 75-дневный срок для урегулирования всех связанных вопросов.

Согласно указу, Министерство юстиции США должно официально сообщить компании Apple, Google и Oracle об отсутствии нарушений в их поддержке инфраструктуры TikTok в течение указанного периода. В документе отмечается, что отсрочка предоставляется для определения дальнейших действий по соцсети.

После подписания указа Трамп заявил:

Просто дайте мне право продать его или закрыть.

Он также отметил, что для принятия окончательного решения необходимо время. По его словам, результат сделки будет зависеть и от позиции китайской стороны, однако президент выразил уверенность, что она одобрит соглашение. В случае отказа, он готов ввести таможенные тарифы на китайскую продукцию, которые могут варьироваться от 25% до 100%.

Смотрите также Маск рассматривает возможность запуска альтернативы TikTok для усиления платформы X

Трамп также уточнил, что настаивает на сделке, которая предусматривает передачу не менее 50% TikTok в собственность американской стороны, что предоставит США контроль над деятельностью соцсети в стране. По словам президента, стоимость совместного предприятия, которое будет создано по итогам сделки, может составить сотни миллионов долларов.