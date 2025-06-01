Научная катастрофа в США: сокращение бюджета Трампа может отбросить науку на десятилетия

На фоне беспрецедентных сокращений финансирования научных учреждений в США, американское научное сообщество оказалось на грани кризиса. Впрочем, на ежегодном мероприятии State of Science, организованном Национальной академией наук США, почти не упомянули об угрозе, которая нависла над наукой из-за нового проекта бюджета администрации Дональда Трампа.

Вместо того чтобы поднять тревогу, ведущие ученые призвали сосредоточиться на будущем, которое, при текущем курсе, может и не наступить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание ArsTechnika.

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Предложенный проект бюджета США на 2026 год предусматривает масштабное урезание финансирования почти всех государственных агентств, которые поддерживают научные исследования. Некоторые из них уже начали публиковать конкретные последствия этих сокращений.

Картина крайне тревожная: уникальные научные лаборатории и оборудование будут закрыты, проекты заморожены, а количество исследователей, которые получают поддержку, существенно уменьшится.

Университеты сталкиваются с задержками в финансировании, а выдача грантов приостанавливается или тормозится из-за проверки идеологического содержания исследований. Все это наносит колоссальный ущерб научной экосистеме США, и восстановление после таких ударов может занять десятки лет.

Особенно пострадает Национальный научный фонд США (NSF), чей бюджет урежут более чем на 50%. Бюджет Национального института здоровья (NIH) уменьшится почти на 40%.

Под удар также попало немало миссий NASA, вроде проекта по возвращению образцов с Марса. Также под сокращение попало финансирование астрофизики и наук о Земле. Даже успешные миссии, например Juno и New Horizons, попадают под угрозу прекращения.



Миссии NASA, которые попали под сокращение / Фото NASA

Если рассматривать ситуацию подробнее, то финансирование биологии, инженерии и образования снизится более чем на 70%, компьютерных наук, математики, естественных и социальных наук – более чем на 60%.

Международные программы недополучат 80% от текущего финансирования. Успешность грантовых заявок снизится с 26% до лишь 7%, а количество людей, вовлеченных в исследовательские программы NSF, упадет с более 300 тысяч до примерно 90 тысяч. Почти все программы популяризации науки и расширения доступа к ней будут отменены.

Отдельные флагманские проекты также прекратят существование. Один из детекторов LIGO, который впервые зафиксировал гравитационные волны, будет закрыт. Бюджет на создание детекторов для Большого адронного коллайдера сократят вдвое. Строительство телескопа с 30-метровым зеркалом – остановлено. Некоторые обсерватории тоже прекратят работу.

NIH не только потеряет почти половину финансирования, но и подвергнется реорганизации – количество институтов уменьшится с 19 до 8. Это повлечет объединение совершенно разных направлений, например, стоматологии и офтальмологии или геномики и биомедицинской визуализации. Другие ключевые учреждения, такие как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA), также подвергнутся жестким сокращениям.

И это еще не все. Министерство энергетики США потеряет финансирование на развитие и интеграцию возобновляемых источников энергии – ветровой, солнечной и других.

Такая политика является не просто экономией – это радикальный разворот от курса, который США придерживались десятилетиями в сфере науки и инноваций.