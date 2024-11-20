Выход STALKER 2 вызвал пиковую нагрузку на интернет в Украине

В Украине 20 ноября в 18:00 состоялся релиз долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В связи с массовой загрузкой игры украинскими пользователями, провайдеры по всей стране столкнулись с проблемами в работе сетей.

Об этом сообщает 24 Канал. Нагрузка на магистральные каналы стала основной причиной замедления интернет-соединения.

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Интернет в Украине "просел" из-за ажиотажа на игру

Украинцы массово жалуются на замедление скорости интернета в социальных сетях. Провайдеры работают над решением этой ситуации, но точные сроки стабилизации не называют. Предварительно проблему обещают решить в течение нескольких часов.

Журналисты 24 Канала связались с львовской компанией "Астра", где объяснили, что причина трафика связана с массовой загрузкой новой игры от украинского производителя.

Пиковая нагрузка на нашу сеть связана с выходом долгожданной игры украинского производителя – S.T.A.L.K.E.R. 2. Такая ситуация наблюдается у многих провайдеров. Через некоторое время соединение стабилизируется,

– рассказали в комментарии.

В "Киевстраре" отметили, что их абоненты не заметили существенных изменений по скорости домашнего интернета.

Наши абоненты пользуются гигабитной скоростью, особенно геймеры, поэтому благодаря этому скорость загрузки видеоигр может уменьшаться минимально, что не очень заметно для абонентов,

– рассказали Forbes.

К слову, игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является одним из самых ожидаемых релизов года, а ее разработка украинской студией стала знаковым событием для игровой индустрии Украины.