Про це повідомляє 24 Канал. Навантаження на магістральні канали стало основною причиною уповільнення інтернет-з’єднання.

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Інтернет в Україні "просів" через ажіотаж на гру

Українці масово скаржаться на уповільнення швидкості інтернету в соціальних мережах. Провайдери працюють над вирішенням цієї ситуації, але точні терміни стабілізації не називають. Попередньо проблему обіцяють вирішити протягом кількох годин.

Журналісти 24 Каналу зв'язалися з львівською компанією "Астра", де пояснили, що причина трафіку пов'язана з масовим завантаженням нової гри від українського виробника.

Пікове навантаження на нашу мережу пов’язане з виходом довгоочікуваної гри українського виробника – S.T.A.L.K.E.R. 2. Така ситуація спостерігається у багатьох провайдерів. Через деякий час з’єднання стабілізується,

– розповіли у коментарі.

У "Київстрарі" зауважили, що їхні абоненти не помітили істотних змін щодо швидкості домашнього інтернету.

Наші абоненти користуються гігабітною швидкістю, особливо геймери, тож завдяки цьому швидкість завантаження відеоігор може зменшуватися мінімально, що не дуже помітно для абонентів,

– розповіли Forbes.

До слова, гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl є одним із найбільш очікуваних релізів року, а її розробка українською студією стала знаковою подією для ігрової індустрії України.