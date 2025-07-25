"Падал" по всему миру: Starlink почти полностью возобновил работу после массового сбоя

В работе Starlink наблюдали сбой по всему миру. Ранее в сети появилась информация со ссылкой на военных, терминалы не работающие по всей линии фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные сайта Downdetector. Отметим, что компания также подтверждает соответствующую информацию.

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Какова причина сбоя в работе Starlink?

Вице-президент Starlink Engineering позже написал, что Starlink уже почти полностью восстановил работу после сбоя в сети. Также отметил, что он длился примерно 2,5 часа.

Сбой произошел из-за отказа ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу основной сети,

– сообщил Майкл Николлс.

Также отметил, что компания приносит извинения за временное нарушение работы службы.

"Мы глубоко заинтересованы в обеспечении высокой надежности сети, поэтому тщательно выясним причины этой проблемы и примем все меры, чтобы она не повторилась", – отметил вице-президент.

Что известно о сбое Starlink?

Согласно обнародованной информации, в работе спутникового интернет-сервиса Starlink наблюдался сбой по всему миру. Отметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди подтвердил это.

Starlink лег по всему фронту,

– написал он.

Также украинские военные уже сообщали, что терминалы не работают по всей линии фронта. По предварительной информации, терминалы не работали ориентировочно с 22:20. Официальных причин оружие пока не указывают.

Около 23:03 руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко написал о возобновлении работы Starlink. В свою очередь Илон Маск в соцсети Х добавил, что услуга будет восстановлена уже в ближайшее время.

Извините за перебои в работе. SpaceX устранит первопричину, чтобы это больше не повторилось", – указал он.

К слову, ранее американский аналитический центр Secure World Foundation сообщал, что спутниковая сеть Starlink компании SpaceX стала мишенью для российских и китайских контркосмических технологий.