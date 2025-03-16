Илон Маск пообещал запустить Starship на Марс в 2026 году вместе с роботом Tesla Optimus
- Илон Маск планирует запустить Starship на Марс в 2026 году с роботом Tesla Optimus на борту.
- Предыдущие тестовые запуски Starship завершились взрывами, и SpaceX продолжает анализировать причины неудач.
- NASA заинтересовано в использовании Starship для миссий на Луну в рамках программы Artemis.
- SpaceX успешно запустила миссию Crew-10 к Международной космической станции с четырьмя членами экипажа.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что уже в конце 2026 года компания отправит на Марс первую ракету Starship. Это будет беспилотный автоматизированный полет, а первые миссии с экипажем могут начаться еще через три года, если все пойдет по плану.
Вместо людей на борту Starship к Красной планете полетит человекоподобный робот Tesla Optimus, рассказывает 24 Канал. Маск предположил, что высадка человека на Марс может состояться уже в 2029 году, при отсутствии непредсказуемых трудностей, хотя более вероятным сроком он назвал 2031 год.
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Starship является самой большой ракетой, когда-либо созданной, и Маск возлагает большие надежды на ее успех. В то же время предыдущие два тестовые запуски завершились взрывами, поэтому SpaceX продолжает анализировать причины неудач. Без устранения проблем Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не предоставит разрешения на следующие испытания.
Starship и планы NASA
NASA также заинтересована в использовании Starship. Одна из его модификаций должна стать лунным модулем в рамках программы Artemis. Маск, свою очередь, мыслит масштабнее: он стремится не только колонизировать Луну, но и сделать человечество "многопланетным видом".
Стоит отметить, что ранее бизнесмен уже давал амбициозные прогнозы относительно межпланетных полетов и ни один из них не оправдался.
- У 2016 году он заявлял, что корабль Dragon отправится на Марс в 2018 году, но этого не произошло.
- У 2020 году Маск перенес ориентировочный срок миссии на 2026 год, и теперь он подтвердил эту дату, отметив, что именно Starship станет основным транспортом для экспедиций на Марс.
Учитывая это можно предположить, что в ближайшее время Starship никуда не полетит. По меньшей мере сначала компании следует решить проблемы с кораблем, поскольку специалисты отмечают, что они могут быть довольно серьезными.
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Между тем SpaceX продолжает активную деятельность на околоземной орбите. Прошлой ночью компания успешно запустила миссию Crew-10 к Международной космической станции (МКС). На борту находились четыре члена экипажадва американских астронавта, японский астронавт и российский космонавт.