SpaceX готовится к пятому испытательному полету Starship, однако миссию еще не одобрило FAA

Компания SpaceX готова к запуску пятого испытательного полета ракетной системы Starship. Об этом в X сообщила сама SpaceX. Отмечается, что система полностью готова и ждет одобрения регуляторных органов.

В прошлом месяце SpaceX успешно завершила статические предстартовые испытания всех двигателей РН и Starship, что свидетельствует о готовности к следующей миссии, отмечает Техно 24.

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В SpaceX также поделились по подготовке к шестому испытательному полету корабля и ракеты-носителя. Он отметил, что команда занимается этим параллельно с подготовкой к пятому полету. Такой параллельный подход обеспечивает быстрый прогресс, который нужен SpaceX для скорейшего завершения проекта Starship, что уже и так существенно затянулся.

Starship уже совершила четыре полета на сверхтяжелой ракете-носителе: два в прошлом году и два в этом году, причем производственный процесс и подготовка к запуску заметно ускоряются.

Напомним, что четвертый испытательный запуск 6 июня 2024 года стал важной вехой для SpaceX. Впервые оба компонента ракеты совершили мягкую посадку. Хотя некоторые части корабля отвалились в процессе, Маск отметил, что и ракета-носитель, и корабль приземлились "неповрежденными". Несмотря на это, посадка состоялась на воду, что привело к потере обоих компонентов.

Новая техника посадки

В предстоящем пятом испытательном полете SpaceX попробует новую технику восстановления. План предусматривает использование подвижных опор стартовой платформы, чтобы поймать ракету-носитель в воздухе.

Этот инновационный метод имеет целью улучшить возможность многократного использования и эффективность системы Starship.

Впереди одобрение FAA

Несмотря на готовность системы Starship к полету, компании нужно получить одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Ожидается, что ведомство предоставит разрешение без задержек.

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После четвертого испытательного полета FAA позволило SpaceX проводить новые испытательные запуски без необходимости расследования незначительных аварий, что потенциально ускорит шестой испытательный полет и будущие запуски.