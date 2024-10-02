Сезон ураганов в США: трамписты заявили, что демократы направляют штормы на республиканцев

Избиратели Дональда Трампа имеют странную любовь к конспирологии. Не так давно мы слышали, что Камала Харрис якобы пришла на дебаты с серьгами-наушниками, в которые ей транслировали подсказки, а теперь сторонники бывшего президента говорят, что демократы управляют ураганами, направляя их туда, где большинство избирателей голосуют за Трампа. Что интересно, сам кандидат помогает это распространять.

Что происходит

Все началось довольно невинно. В понедельник Дональд Трамп написал, что некоторых людей, страдающих от разрушений урагана "Хелен", якобы намеренно игнорируют, потому что они являются республиканцами. Он сказал это в своей соцсети Truth Social, а также в X Илона Маска.

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После этого кандидат в президенты поспешил заявить о визите в штат Джорджия, где встретился с проповедником Франклином Грэмом и якобы привез "много материалов для оказания помощи", в том числе топливо и оборудование. Интересно, что никаких подтверждений этой помощи нет, пишет издание Gizmodo, называя Трампа "серийным лжецом, [который] часто приписывает себе то, чего он просто не делал".

Я скоро буду там, но мне не нравятся сообщения, которые я получаю о том, что федеральное правительство и губернатор штата-демократ делают все возможное, чтобы не помогать людям в республиканских районах. MAGA!

– написал Трамп в понедельник.

Чуть позже, во время фотосессии бывшего президента репортер NBC News Гарретт Хааке поинтересовался у Трампа о его сообщениях, записав, "откуда это взялось", но тот ответил: "Просто посмотрите" и просто ушел.

Рождение теории заговора

После всех этих заявлений один из влиятельных пользователей соцсетей, который имеет более 2 миллионов подписчиков, написал, что ураган намеренно обошел округа, которые голосовали за президента Джо Байдена в 2020 году, чтобы нанести вред традиционно республиканским регионам. Вероятно, он вдохновлялся предыдущими теориями заговоров, которые уже не впервые утверждают, что демократы буквально контролируют погоду и всевозможные стихийные бедствия.

Шторм, казалось, почти методично обходил самые голубые районы этих решающих штатов, колеблющихся, и одновременно опустошал красные районы. Какое сумасшедшее совпадение,

– написал Мэтт Уоллес в своем блоге на X, прикрепив собственноручно созданную карту, показывающую путь разрушений от урагана "Хелен" с наложением результатов выборов 2020 года.

При этом он сразу же признает, что "было несколько заметных исключений, вроде Эшвиля (который на 60% состоит из синих)".

Неясно, насколько далеко зайдет эта теория заговора, однако она имеет большой потенциал на фоне нынешних катастроф, которые накрыли некоторые регионы США в связи с ураганом "Хелен". В уже упомянутом Эшвилле, например, вода поднялась до самых крыш.

В другом обвинении утверждается, что все катастрофы были устроены, чтобы помешать Трампу выступить в Валдосте, штат Джорджия. Автор пишет, что "400 дорог до сих пор закрыты", а многие из них вообще разрушены.

Тем временем на Гавайях продолжаются сильные пожары, что, по мнению конспирологов свидетельствует о применении "оружия направленной энергии" со стороны демократов и лично Байдена.

Сторонники Трампа сейчас распространяют и другие теории заговоров, не связанные с погодой. Так, они выдают подготовку к параду в Южной Корее за подготовку к Третьей мировой войне в США, обвиняют демократов в преднамеренном сведении поезда с рельсов в Огайо и других вещах.