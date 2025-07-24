Космическая медуза над Украиной – что это было в небе 23 июля

Вечером 23 июля 2025 года жители многих областей Украины стали свидетелями необычного явления в небе светового следа, который напоминал круглое облако или медузу. Это зрелище, известное как "Космическая медуза", было вызвано запуском ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Что именно произошло и почему возник такой эффект – объясняем в деталях.

Вечером 23 июля июля 2025 года компания SpaceX, основанная Илоном Маском, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9. Примерно в 22:30 по местному времени жители Одессы и других регионов Украины, расположенных на севере – северо-западе от города, могли наблюдать в небе яркий след, получивший название "Космическая медуза", рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщество Alpha Centauri, которое объяснило, что происходит.

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Это явление стало настоящим сюрпризом для многих, ведь не все понимают, что именно они видят и почему оно выглядит так необычно.



Остаточный эффект от "Космической медузы" / Фото Serge Antonyuk

Как образуется эффект "Космической медузы"?

Это явление возникает благодаря уникальным условиям, которые сочетаются на время запуска, высоте полета ракеты и освещению. Во время сумерек – то есть незадолго до восхода солнца или сразу после захода – небо на земле уже темное, но на большой высоте, куда поднимается ракета, солнечный свет все еще присутствует.

Выхлопные газы, которые ракета выпускает в атмосферу, расширяются в верхних слоях, где давление значительно ниже, и формируют широкое облако. Это облако освещается солнцем, создавая яркий объемный след, похожий на тело медузы, а тонкие струи газов напоминают щупальца.

Для того, чтобы "Космическая медуза" стала видимой, нужны несколько условий.

Во-первых, запуск должен происходить в сумеречное время, когда солнце уже или еще не видно на горизонте для наблюдателей на земле, но освещает объекты на высоте более 80-100 километров.

Во-вторых, небо должно быть достаточно ясным, чтобы световой эффект не закрывали облака.

В-третьих, тип ракеты и состав ее топлива влияют на форму и яркость облака выхлопов. Falcon 9, которая использует жидкий кислород и керосин, создает особенно зрелищные эффекты благодаря большому количеству газов, расширяющихся на высоте.

Это явление не новое – "Космические медузы" наблюдали в разных уголках мира во время запусков Falcon 9 и других ракет, таких как Soyuz или Atlas V. Иногда их путают с НЛО или даже воспринимают как угрозу, например, ядерный удар, из-за необычного вида. Однако это лишь оптический эффект, который не несет никакой опасности, но почти всегда очень зрелищный.



Космическая медуза в небе над США / Фото Robert Sparks

Что известно о запуске SpaceX?

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии, США, с космодрома Space Launch Complex 4 East. Запуск состоялся в 11:13 по тихоокеанскому времени (18:13 по киевскому времени), и на борту находились два спутника миссии TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites), а также несколько дополнительных небольших аппаратов NASA.

Это событие стало 90-м запуском Falcon 9 в 2025 году, а первая ступень ракеты, которая использовалась уже 16-й раз, успешно приземлилась на площадке Landing Zone.

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками TRACERS – смотрите видео:

Целью миссии TRACERS является исследование процесса магнитного пересоединения – явления, когда солнечный ветер, поток заряженных частиц от Солнца, взаимодействует с магнитосферой Земли, защитным магнитным полем нашей планеты. Этот процесс может вызывать как красивые явления, например, полярное сияние, так и негативные последствия – сбои в работе электросетей, спутников связи и GPS-систем.



Магнитное пересоединение / Фото NASA

Кстати, недавно такие потоки вызвали магнитную бурю класса G1, которая накрыла Землю 23 июля.

Два спутника TRACERS, названы T1 и T2, идентичны по конструкции и оснащены шестью научными инструментами для измерения электрических и магнитных полей, а также характеристик плазмы – ионизированного газа, который заполняет космическое пространство. Они будут двигаться на солнечно-синхронной орбите на высоте 590 километров, проходя через упомянутые коспиды над Северным и Южным полюсами.

Их особенность в том, что они летят друг за другом с задержкой от 10 до 120 секунд, что позволяет фиксировать изменения во времени и пространстве. Основная часть миссии продлится 12 месяцев, хотя запасы топлива могут позволить продолжить исследования.

Кроме TRACERS, на борту Falcon 9 были три дополнительных аппарата NASA:

Athena EPIC для тестирования экономических способов запуска инструментов наблюдения,

PExT для демонстрации технологии переключения между различными сетями связи в космосе,

REAL – кубсат для изучения потери электронов в атмосфере Также ракета вывела несколько других спутников от коммерческих партнеров, в частности для программ 5G-доступа и управления воздушным движением.

Миссия TRACERS является частью программы NASA Small Explorers (SMEX) и имеет бюджет в 170 миллионов долларов. Ее результаты будут доступны для всех желающих благодаря политике открытых данных агентства.