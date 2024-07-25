Что известно о находке

TSMC планирует построить два завода для производства микросхем с искусственным интеллектом в городе Чиаи, Тайвань. Первый из них должен был запуститься в 2028 году, но эти планы, вероятно, придется корректировать, отложив на неопределенное время.

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Впервые информация о найденных археологических руинах появилась в социальных сетях Тайваня. Поскольку извлечение любых подобных объектов является сложной задачей, которая требует высокой осторожности, эту миссию не могут доверить строителям. Поэтому Национальный университет Тайваня срочно набирает квалифицированный персонал для участия в археологических раскопках.



Площадка, где нашли руины / Фото распространено правительством Тайваня

Конечно, не факт, что руины, обнаруженные в Чияи, обязательно вызовут задержки в графике. Но поскольку пока никто не знает, что именно нашли на строительстве, говорить об этом еще очень рано. Это может быть как что-то не очень старое, не имеющее большой ценности для истории, так и остатки каких-то древних объектов, которые ученые захотят сохранить, не перемещая в другое место. В таком случае TSMC придется искать альтернативную площадку для строительства.

Спрос на чипы растет

Всплеск мирового спроса на чипы с искусственным интеллектом, которые требуют передовых технологий для достижения максимальной производительности, заставил TSMC расширить свою деятельность.

Компания также рассматривает возможность строительства заводов за пределами Тайваня, чтобы уменьшить риски от возможного вторжения Китая. Первый такой завод хотят возводить в Аризоне, США. На это компания получила ранее субсидию в размере 6,6 миллиарда долларов от властей США.