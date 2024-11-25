Стволовые клетки, выращенные в космосе, имеют неожиданное преимущество

Стволовые клетки уже много лет привлекают внимание ученых, поскольку они могут превращаться во многие другие типы клеток. В серии недавних исследований, проведенных в космосе, выяснилась одна весьма интересная деталь.

Детали

Как показали эксперименты, способности к репликации и преобразованию значительно усиливаются, когда стволовые клетки выращиваются в космосе. Исследователи из клиники Майо использовали для своих выводов микрогравитацию Международной космической станции, сообщает 24 Канал со ссылкой на NPJ Microgravity.

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Поскольку стволовые клетки играют такую важную роль в процессе восстановления организма благодаря своей способности к быстрой регенерации и дифференциации, эти выводы могут помочь в изучении новых методов профилактики и лечения заболеваний.

Изучение стволовых клеток в космосе открыло клеточные механизмы, которые в противном случае были бы необнаруженными или неизвестными в условиях обычной гравитации,

– говорит патолог Абба Зубайр из клиники Майо.

На борту МКС команда специально изучала поведение взрослых стволовых клеток, которые более ограничены в том, как они делятся и трансформируются, по сравнению с эмбриональными стволовыми клетками. Взрослые стволовые клетки часто выращивают вне организма для изучения и лечения заболеваний, но это сложный, длительный и дорогостоящий процесс.

Это исследование показывает, что космические лаборатории могут решить некоторые из этих проблем. Были протестированы различные типы стволовых клеток, и все они показали положительные результаты: мезенхимальные стволовые клетки, например, оказались лучшими в управлении реакциями иммунной системы и уменьшении воспаления при выращивании в условиях микрогравитации.



Во время одного из экспериментов на МКС / Клиника Майо

Для нескольких исследуемых типов стволовых клеток ученые наблюдали общие улучшения в способе расширения клеток и в стабильности их репликации даже после возвращения на Землю. Впереди еще много работы, но потенциал для ускоренного выращивания стволовых клеток в большем количестве в условиях микрогравитации уже есть.

Космическая среда предлагает преимущество для роста стволовых клеток, обеспечивая более естественное трехмерное состояние для их расширения, что очень напоминает рост клеток в организме человека. Это по сравнению с двумерной средой для культивирования, доступной на Земле, которая с меньшей вероятностью имитирует человеческую ткань,

– говорит Зубайр.

Обычно наши взрослые стволовые клетки справляются с нормальным изнашиванием организма. Однако, когда что-то идет не так, дополнительное "впрыскивание" выращенных в лаборатории клеток может иметь решающее значение для лечения.

Команда исследователей также уверена, что выращенные в космосе клетки помогут в лечении заболеваний, связанных со старением, в частности инсультов, рака и нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

Космические исследования, проведенные до сих пор, являются лишь отправной точкой, говорят ученые. Впереди гораздо больше.